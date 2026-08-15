Oficial: Ferran Torres deja el Barça y ficha por el PSG

Ya es oficial. Ferran Torres deja el FC Barcelona y se convierte en nuevo jugador del Paris Saint-Germain. El conjunto azulgrana no ha desvelado las cifras del traspaso, pero ambos clubes han alcanzado un acuerdo por 48,5 millones de euros.

En el comunicado, el Barça también ha mostrado su agredicimiento al futbolista "por su dedicación a lo largo de las cuatro temporadas y media en las que ha defendido la camiseta azulgrana y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional".

El PSG, por su parte, también lo ha comunicado en sus redes y ha anunciado que el delantero firma hasta el 2031 y llevará el dorsal '9'.

La operación supone una de las grandes salidas del Barça en este mercado. Ferran tenía contrato con la entidad culé hasta junio de 2027 y, ante la falta de un acuerdo para ampliar su vinculación, el club decidió aprovechar la oportunidad para cerrar un traspaso que permite ingresar una cantidad importante y liberar masa salarial.

Ferran Torres / Archivo

El internacional español emprende así una nueva aventura en París, donde volverá a coincidir con Luis Enrique, uno de los principales motivos que han impulsado su llegada al campeón francés.

Luis Enrique, decisivo para convencer a Ferran

Precisamente, el técnico asturiano tuvo un papel protagonista en la operación. Luis Enrique contactó directamente con Ferran para explicarle el proyecto que le esperaba en París y el papel que tendría dentro del nuevo PSG.

Luis Enrique y Ferran Torres cuando el asturiano era el seleccionador español / EFE

La marcha de varios efectivos de ataque ha abierto espacio en la delantera parisina y el entrenador considera que Ferran puede asumir una cuota importante de protagonismo. La relación entre ambos, forjada durante su etapa como seleccionador español, terminó siendo determinante.

Pero hubo otro nombre que jugó un papel fundamental durante las negociaciones.

Fabián Ruiz, el 'agente' del PSG

Fabián Ruiz fue uno de los grandes valedores de la operación. El centrocampista y Ferran mantienen una estrecha relación desde su etapa con la selección española y el jugador del PSG estuvo en contacto con su compatriota durante las últimas semanas.

Fabián le explicó cómo es el día a día en París, las características del vestuario y las posibilidades que tendría en el equipo de Luis Enrique. Su intervención ayudó a despejar las dudas del delantero y terminó de acercarlo al conjunto francés.

El reencuentro con ambos ha pesado especialmente en la decisión de Ferran, que ve en París un escenario ideal para recuperar protagonismo.

Una salida importante para las cuentas del Barça

La marcha de Ferran también tiene una lectura positiva para el FC Barcelona desde el punto de vista económico. El club blaugrana ingresa casi 50 millones por el delantero valenciano.

El Barça espera que Ferran Torres siga celebrando muchos más goles con su camiseta / Dani Barbeito

Además, la operación permite liberar el salario del futbolista y generar margen dentro de la regla 1:1 de LaLiga, un aspecto especialmente relevante en este tramo final del mercado.

El Barça consigue así evitar que Ferran entre en su último año de contrato sin una renovación acordada y obtiene una cantidad importante por un jugador que llegó procedente del Manchester City.

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Para Ferran comienza ahora una nueva etapa en París. Para el Barça, una salida que supone ingresos, margen salarial y una operación cerrada antes de afrontar los últimos movimientos del mercado.

Fuente: Sport