Derrotas para Zamora CF "B" y Noname en sus amistosos

El Zamora CF "B" y el CD Noname disputaron este sábado un nuevo encuentro de preparación de cara a la próxima campaña de la Liga Regional de Aficionados. Partidos que acabaron con derrota para ambos conjuntos, que jugaron su segundo ensayo lejos de casa.

El filial rojiblanco cede en el Reina Sofía

El Zamora CF "B" midió fuerzas con el filial de Unionistas de Salamanca en un partido que terminó con un marcador adverso para el conjunto rojiblanco. El equipo zamorano dirigido por Alberto González "Chaquetín" regresaba el Reina Sofía tras el empate (2-2) firmado contra el conjunto unionista juvenil de División de Honor para tratar de reflejar sobre el verde los frutos de la segunda semana de entrenamientos. Un objetivo que, en este caso, no tuvo recompensa en el marcador final, ya que los locales terminaron imponiéndose por 2-0.

Derrota para el CD Noname

Por su parte, el CD Noname se desplazó a León para afrontar su segundo partido de la pretemporada. Un choque que acabó con derrota para el conjunto de la interrogación ante el juvenil de la Cultural y Deportiva Leonesa. El resultado final del partido, emocionante y muy abierto, fue de 4-3 en contra de los intereses del equipo de Romasanta.