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Los clubes zamoranos Canoa Kayak y Actividades Náuticas acuden al Nacional de Barco Dragón

El Campeonato de España estará compuesto por 36 regatas que tendrán como escenario el embalse de Trasona

Tripulantes del Actividades Náuticas

Tripulantes del Actividades Náuticas / Cedida

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

El Actividades Náuticas y el Canoa Kayak, ambos de Zamora, tomarán parte en el Campeonato de España de Barco Dragón que se celebra este fin de semana en el embalse de Trasona. Serán decenas de deportistas los que estén representados en este Nacional, distribuidos en las diferentes modalidades. En concreto, las pruebas arrancarán a las 9:30 horas de la mañana del sábado y, finalizarán pasadas las 12:45 del domingo 16 después de que se hayan disputado 36 regatas. Además, esta competición tendrá sabor a despedida ya que se trata del último de la temporada de la Liga Nacional de la temporada 2026, cerrando así el calendario. No obstante, sí quedarán competiciones a nivel provincial y regional previstas para septiembre.

No obstante, la actividad en aguas de Trasona arrancó ayer con la celebración de un selectivo donde se repartieron plazas para el campeonato del mundo de la especialidad que tendrá lugar en Hangzhou (China) del 30 de septiembre al 3 de otubre de 2026.

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