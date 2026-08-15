El CD Villaralbo vuelve a Los Barreros para jugar la Copa Federación ante el Palencia

Tras dos probaturas amistosas ante Ciudad Rodrigo y Unionistas B, el CD Villaralbo afronta esta tarde su estreno en la Copa Federación 2026/27, con el encuentro que le enfrentará al Palencia CF en Los Barreros, una oportunidad que le permitirá, además, presentarse ante su afición. El choque, que dará comienzo a las 19.00 horas, supondrá el debut del conjunto azulón en esta competición en la que también participa el Santa Marta de Tormes, con el que medirá fuerzas en unos días.

Vestuario y cuerpo técnico encaran este compromiso con "la máxima ilusión" y con el objetivo de competir desde el primer minuto ante un cuadro morado que pondrá a prueba al equipo zamorano.

El precio de la entrada general será de 10 euros, aunque los abonados del CD Villaralbo tendrán acceso gratuito al duelo "copero", debiendo presentar el correspondiente carné en la taquilla del campo. Desde el Villaralbo no dudaron en animar a sus seguidores a acercarse a Los Barreros para acompañar al equipo y disfrutar de una tarde de fútbol.

Partido del filial

También tiene partido esta tarde el filial de Regional de Aficionados. El conjunto dirigido por Álvaro Vacas se desplazará hasta el campo Municipal Alfonso San Casto para enfrentarse a la UD Santa Marta, que milita en la Tercera Federación, también a las siete de la tarde. El duelo ante el conjunto salmantino supondrá un nuevo examen para el conjunto zamorano, que tendrá enfrente a un rival de categoría superior. Una circunstancia que permitirá a los jugadores seguir adquiriendo ritmo y cargas de trabajo, además de comprobar su evolución ante una oposición de mayor exigencia.

También jugan el Zamora B y el Noname. Los rojiblancos medirán fuerzas en la matinal con Unionistas B en el Reina Sofía, mientras que el equipo de la interrogación juega a las 11.30 frente a los juveniles de la Cultural Leonesa.