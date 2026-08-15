El CD Villaralbo paga caros sus errores ante el Palencia CF

El CD Villaralbo abrió su participación en la Copa Federación con una derrota a manos del Palencia CF por 0-2 en un partido en el que los locales pagaron caros sus escasos errores frente al bloque "morado".

La contienda arrancó con los típicos compases de tanteo entre locales y visitantes. Precaución defensiva que solo se rompía en tímidos contragolpes sin finalización.

Hubo que esperar un cuarto de hora para la primera ocasión seria del encuentro. Goore se escapaba por la banda izquierda, dejaba atrás a dos rivales y ganaba la línea de fondo para obligar a Alberto a intervenir con un centrochut envenenado.

Al primer disparo serio del choque respondió tres minutos después el Palencia, con un tiro alto de Álvaro desde la frontal tras el rechace del primer saque de esquina morado. Opción que abrió el diálogo en las áreas entre ambos conjuntos.

El Palencia CF gozó de más cuero a partir de entonces, pero Miguel fue menos exigido que Alberto bajo palos. Y, si bien el meta local abortó el 0-1 en el minuto 37 con una salida a los pies de Vallecillo, Emma probó fortuna con el exterior superada la media hora de juego y Ángel, en una falta lateral, hizo que Alberto tuviera que intervenir para mantener el 0-0 al paso por vestuarios.

El intermedio no rompió el intercambio de ocasiones establecido en los 45 minutos iniciales. José Mari disparó desde fuera del área sin encontrar portería y Rivas cabeceó a las manos de Miguel nada más arrancar la reanudación. Un arranque en el que los "morados" tuvieron una doble ocasión clara de la mano de Samu Ríos.

Rondando la hora de partido, Cristian tuvo oportunidad para anotar, pero se resbaló y Rubén chutó desde lejos intentando adelantar a un CD VIllaralbo que no había cometido errores graves hasta entonces.

Sin embargo, la impoluta estadística azulona se rompió al filo de la hora de juego cuando sus centrales no acertaron a despejar un balón que Rivas recogió para batir a Miguel con un disparo raso desde la frontal. Un tanto que llegó justo después de un balón parado para el equipo de Cortés al que no pudieron echar el guante dos rematadores.

Con el marcador en contra, el CD Villaralbo no tiró la toalla. Apoyado en las nuevas energías de sus hombres de banquillo, buscó con ahínco la meta rival; sin embargo, unas veces por fuera de juego y otras por falta de acierto, no consiguió igualar el envite. Y esa escasa eficacia la castigó Samu Ríos con el 0-2, fruto de un tiro cruzado al que nada pudo hacer Miguel, justo después de un posible penalti a favor de los locales que no se señaló y una nueva mala defensa de la zaga azulona.

El tanto, que abrió la recta final del envite, fue definitivo pese a que el CD Villaralbo tratara con esmero de ajustar diferencias frente a un Palencia CF que buscó redondear su triunfo a la contra antes del pitido final. Punto al que se llegó sin más tantos y con la sensación de que el cuadro de Cortés firmó mejor actuación de la que reflejó el marcador.