Baloncesto | Primera FEB
El Caja Rural CB Zamora tiene nuevo jugador: Dušan Nešković
El jugador exterior procede de la máxima categoría del baloncesto alemán y aportará polivalencia y tiro exterior
C. J. T.
El Caja Rural CB Zamora tiene nuevo jugador: Dušan Nešković. El club ha hecho oficial este sábado el fichaje del jugador de cara a la próxima temporada, que reforzará el juego exterior del equipo de cara a su tercera temporada en Primera FEB.
Nešković es un escolta-alero de 25 años y 2,03 metros, con doble nacionalidad serbia y bosnia procedente de la máxima categoría del baloncesto alemán. Un jugador con formación en el baloncesto americano que recala en el conjunto de Saúl Hernández para aportar puntos desde el perímetro y polivalencia, ya que es un jugador "versital y vertical", según apunta su nuevo técnico.
Nacido en Užice (Serbia) y criado en Banja Luka (Bosnia), Nešković dio sus primeros pasos en el mundo del baloncesto entre los dos países, en las categorías inferiores de Partizan e Igokea, antes de marcharse a Estados Unidos para completar su formación en el instituto The Hotchkiss School y dar el salto a la NCAA.
Su paso por Estados Unidos
En la liga universitaria disputó cuatro temporadas en pista. Tres de ellas en Dartmouth, donde creció curso a curso hasta convertirse en el máximo anotador del equipo en la 2023/24, con 16 puntos por partido, después de haber firmado un notable 42,4% en triples el año anterior. La 2024/25 la jugó en Richmond, donde promedió 13,5 puntos.
El pasado curso dio el salto al baloncesto profesional europeo de la mano del MLP Academics Heidelberg, en la Bundesliga —una de las ligas más competitivas del continente—, con el que además disputó la Basketball Champions League.
Noveno jugador azul para la temporada 2026-2027
Nešković es el noveno jugador de la plantilla que el CB Zamora tiene confeccionada para la Primera FEB 2026/27, junto a las renovaciones de Jacob Round y David Kristensen y los fichajes de Oskar Palmquist, Pau Isern, Biram Faye, Jesús Carralero, Kenan Blackshear y Asier González.
La intención del cuerpo técnico es cerrar una plantilla de doce jugadores, completada con integrantes del filial de Primera Nacional para cubrir necesidades y entrenamientos. Una cifra para la que restan todavía fichajes por realizar y presentar, poniendo el foco en las posiciones de base y alero.
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