Benavente Atletismo abre sus puertas de cara al próximo curso

El Benavente Atletismo ha puesto en marcha su campaña de nuevas inscripciones para la temporada 2027 con el objetivo de incorporar a nuevos atletas y seguir ampliando la base deportiva del club. El plazo para formar parte del club la próxima campaña ya está abierto y tendrá su final el próximo 15 de septiembre, pudiéndose formarlizar las inscripciones a través de la web oficial de la entidad azulona (benaventeatletismo.es).

El club recuerda que la actividad está abierta a partir de los 6 años, fomentando la participación tanto de niños que se inician en el atletismo como de jóvenes y adultos que buscan un entorno estructurado para entrenar y progresar. Benavente Atletismo, respaldado por instituciones y empresas locales, espera contar con nuevos valores para consolidar su proyecto deportivo.