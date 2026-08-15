Atletismo
Benavente Atletismo abre sus puertas de cara al próximo curso
Los interesados en formar parte del club podrán hacerlo a través de su página web
C. J. T.
El Benavente Atletismo ha puesto en marcha su campaña de nuevas inscripciones para la temporada 2027 con el objetivo de incorporar a nuevos atletas y seguir ampliando la base deportiva del club. El plazo para formar parte del club la próxima campaña ya está abierto y tendrá su final el próximo 15 de septiembre, pudiéndose formarlizar las inscripciones a través de la web oficial de la entidad azulona (benaventeatletismo.es).
El club recuerda que la actividad está abierta a partir de los 6 años, fomentando la participación tanto de niños que se inician en el atletismo como de jóvenes y adultos que buscan un entorno estructurado para entrenar y progresar. Benavente Atletismo, respaldado por instituciones y empresas locales, espera contar con nuevos valores para consolidar su proyecto deportivo.
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