Fútbol Sala
El Atlético Benavente golea en su primera ensayo de pretemporada
El conjunto de García Poveda saldó su visita al Villaquilambre FS con un marcador muy positivo
C. J. T.
El Caja Rural Atlético Benavente disputo este viernes el primero de los encuentros de pretemporada que disputará a lo largo de las próximas semanas. Un choque que ganó de forma convincente tras un partido que dejó ver el alto potencial del conjunto de García Poveda.
Los benaventanos se enfrentaban al Villaquilambre FS, un rival habitual en tiempo de preparación para el cuadro blanquiazul, y la contienda finalizó con un marcador muy favorable a los visitantes. Por 1-5 ganó el Caja Rural Atlético Benavente, al que este triunfo le permite cargarse de energía para afrontar la próxima semana de su puesta a punto.
Rodrigo, Willy, Juanlu, Vallejo y Guancho firmaron los tantos del Caja Rural Atlético Benavente en este primer ensayo de pretemporada que finalizó con muy buenas sensaciones para el conjunto de García Poveda, que todavía tendrá más pruebas por delante para ir afinando y ajustando diversos detalles antes del inicio liguero.
- Los Arribes del Duero en Zamora suman un nuevo 'balcón' turístico: el mirador de Finiestra
- Parador de Zamora: Ahora resulta que hay que arreglar el tejado
- Las imágenes de la Virgen de la Esperanza, el Cristo muerto de Duarte y el Jesús de Luz y Vida no regresarán a la Catedral de Zamora
- Ingresan en prisión dos miembros de la 'banda del hilo' que robaban en pisos de Zamora tras marcar las puertas con silicona
- Ingresa en la cárcel un joven detenido por tráfico de drogas en Carbajales de Alba
- La compraventa de plazas de garaje se dispara en Zamora
- El próximo eclipse en Zamora, más pronto de lo que imaginas: próximas fechas y particularidades
- Las viviendas sociales en la avenida de Galicia serán 16, y las construirá el Ayuntamiento de Zamora