El Atlético Benavente golea en su primera ensayo de pretemporada

El Caja Rural Atlético Benavente disputo este viernes el primero de los encuentros de pretemporada que disputará a lo largo de las próximas semanas. Un choque que ganó de forma convincente tras un partido que dejó ver el alto potencial del conjunto de García Poveda.

Los benaventanos se enfrentaban al Villaquilambre FS, un rival habitual en tiempo de preparación para el cuadro blanquiazul, y la contienda finalizó con un marcador muy favorable a los visitantes. Por 1-5 ganó el Caja Rural Atlético Benavente, al que este triunfo le permite cargarse de energía para afrontar la próxima semana de su puesta a punto.

Rodrigo, Willy, Juanlu, Vallejo y Guancho firmaron los tantos del Caja Rural Atlético Benavente en este primer ensayo de pretemporada que finalizó con muy buenas sensaciones para el conjunto de García Poveda, que todavía tendrá más pruebas por delante para ir afinando y ajustando diversos detalles antes del inicio liguero.