Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Parador de Zamora: ahora toca el tejadoLa banda del hilo en Zamora, a prisiónLa Virgen de la Esperanza no volverá a la Catedral de ZamoraCompraventa de garajes en ZamoraPrimer partido del Balonmano Zamora
instagramlinkedin

Ciclismo

Tragedia en la Volta a Portugal: muere atropellado el británico Finlay Tarling

El ciclista de 19 años colisionó contra un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario, según informa el canal luso RTP

El ciclista británico Finlay Tarling.

El ciclista británico Finlay Tarling. / @NSNCyclingTeam

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Lisboa

El británico Finlay Tarling, ciclista de 19 años del NSN Development, falleció este viernes en un accidente mientras participaba en la octava etapa de la Volta a Portugal, informó la organización de la prueba.

En una nota publicada en sus redes, los responsables indicaron que el fallecimiento de Tarling se produjo tras "un grave accidente", mientras que la cadena que retransmitía la competición, el canal luso RTP, señaló que se debió a una colisión frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.

Debido al suceso, la etapa se suspendió cuando faltaban unos 20 kilómetros para el final y, según la organización, "en señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia del podio".

El presidente de Portugal, António José Seguro, también lamentó lo ocurrido y, en un comunicado, expresó su "profundo pesar por el trágico fallecimiento" del ciclista galés.

Finlay Tarling, nacido el 2 de octubre de 2006, se incorporó a la cantera de la NSN en 2025, cuando el equipo suizo se denominaba entonces Israel-Premier Tech.

La Volta a Portugal era la primera gran prueba de su trayectoria y, a lo largo de la carrera, destacó en las dos jornadas de contrarreloj, con un undécimo puesto en el prólogo y un decimoquinto en la quinta etapa.

Noticias relacionadas

Finlay era el hermano menor de Josh Tarling, que corre para el equipo Netcompany INEOS.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jueza de Toro investiga la causa del edema pulmonar agudo que provocó la muerte de la bebé de tres meses
  2. El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: 'Un cielo impresionante
  3. El eclipse en Zamora capital: ¡Cielos, qué espectáculo!
  4. Herido en la cabeza tras empotrarse el vehículo que conducía contra un muro en Muga de Sayago
  5. Pillan al volante a un adolescente sin carnet en un pueblo de Aliste: el padre iba de copiloto
  6. Estabilizado un incendio forestal declarado en Ferreruela de Tábara
  7. El próximo eclipse en Zamora, más pronto de lo que imaginas: próximas fechas y particularidades
  8. El eclipse hace historia en Benavente con visitantes de medio mundo

Las peñas siembran de alegría y colorido las vísperas de las fiestas de Alcañices

Las peñas siembran de alegría y colorido las vísperas de las fiestas de Alcañices

GALERÍA| Alcañices se vista de fiesta de la mano de las peñas

GALERÍA| Alcañices se vista de fiesta de la mano de las peñas

Trump pide al Tribunal Supremo que le permita seguir con la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

Trump pide al Tribunal Supremo que le permita seguir con la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

Nimis, el gato policía que patrulla las calles de Ámsterdam: “Hace que el barrio se sienta más agradable y cercano”

Nimis, el gato policía que patrulla las calles de Ámsterdam: “Hace que el barrio se sienta más agradable y cercano”

Retenciones en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el inicio del fin de semana con mayor viajes del verano

Retenciones en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el inicio del fin de semana con mayor viajes del verano

Ocho municipios del alfoz ya reciben agua desde la capital

Ocho municipios del alfoz ya reciben agua desde la capital

Diez claves sobre el consumo de alimentos de los españoles en 2025: bocadillos, platos preparados y freidoras de aire

Diez claves sobre el consumo de alimentos de los españoles en 2025: bocadillos, platos preparados y freidoras de aire

Los españoles gastaron 2.873 euros por persona el año pasado en comida y bebidas, un 3,4% más que en 2024

Los españoles gastaron 2.873 euros por persona el año pasado en comida y bebidas, un 3,4% más que en 2024
Tracking Pixel Contents