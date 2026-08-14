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Más partidos amistosos para Noname y Zamora B

Ambos jugarán en la matinal de este sábado

Noname, en un entreno

Noname, en un entreno / Noname

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Los equipos de la provincial que el próximo curso militarán en el Regional de Aficionados también continúan con su puesta a punto. El Zamora B tiene su compromiso este sábado a primera hora y es que a las 10.30 horas de la mañana se enfrentará a Unionistas de Salamanca B, de Tercera RFEF, en el anexo del Reina Sofía. El reto es que los futbolistas del filial, algunos de los cuáles han estado trabajando con el primer equipo, continúen su puesta a punto y mejoría de cara a una campaña en la que el reto debe pasar por ubicarse en las plazas más punteras.

Ese objetivo también lo maneja el Noname Club. El conjunto de la interrogación afronta también durante la matinal del sábado su segunda cita de este periodo estival. El equipo viajará hasta León para jugar mañana a partir de las 11.30 horas con el Juvenil de División de Honor de la Cultural, frente al que los de Romasanta buscarán acumular minutos y avanzar hacia una óptima puesta a punto.

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