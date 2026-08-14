El pádel regresa fiel a su cita estival en el Club Náutico de Zamora

Fiel a su cita con el verano, llega una nueva edición del Abierto de Pádel del Club Náutico de Zamora, que cumplirá su XVIII edición. El Torneo se desarrollará del 25 al 30 de agosto en las pistas de la propia instalación, siempre y cuando la lluvia respete y no obligue a desplazar partidos, aunque si llega a darse esa circunstancia se informará con previsión a los afectados.

Las inscripciones para el Open estarán abiertas hasta el 21 de agosto y para participar será necesario realizar previamente el ingreso de la cuota en Caja Rural, además de enviar por correo electrónico los datos de la pareja a nautico.zamora@gmail.com. La inscripción tiene un coste de 15 euros por persona, aunque en caso de tomar parte en una segunda categoría, el precio será de 10 euros por jugador. Además, los socios del Náutico de Zamora tendrán un descuento de 2 euros por participante y categoría.

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El torneo contará con premios para las tres categorías, además de un pack de bienvenida que siempre agradecen los jugadores. El sorteo de cuadros se realizará el 22 de agosto a las 21.00 horas en las instalaciones del club.