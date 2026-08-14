Marina Giralda se queda a dos segundos del Mundial de Maratón de Piragüismo

Marina Giralda se quedó cerca, muy cerca, de clasificarse para el Campeonato del Mundo de Piragüismo de Maratón, pero, finalmente, no pudo ser. La palista del Durius Kayak fue segunda en K-2 Júnior, junto a Carmen Sánchez, en el selectivo que la Federación ha desarrollado durante los dos últimos días en Zamora.

Tras quedar cuartas en el Europeo, el barco integrado por Giralda y Sánchez partía como uno de los favoritos a hacerse con esa última plaza que había en juego. Lo cierto es que fueron en el grupo de cabeza en todo momento y manteniendo sus opciones de victoria, pero en el sprint final fueron superadas por María Espadero y Cristina Pérez por tan solo dos segundos, pero suficiente para clasificarse para la cita internacional.

Fue, sin duda, un varapalo para la piragüista que tendrá ya que poner el foco en la próxima temporada en la que pasará a ser Sub-23. También probaron suerte otros dos zamoranos, en este caso Spas Dimitrov y Sergio Pereda, que tomaron la salida en K-2 Sénior, aunque acabaron lejos del podio, en la quinta posición.

Se pone así el punto final a un selectivo que ha tenido también buenas noticias en barco individual.

Barrios y Antúnez

En la primera jornada, la celebrada el jueves, Marcos Antúnez y Eva Barrios sí lograban clasificarse. Por lo que se refiere a Antúnez, del Amigos el Remo, fue primero en C-1 Sub-23 demostrando su poderío en la canoa fruto de intensos entrenamientos durante los últimos meses que ahora han tenido su buena recompensa.

Mientras, Eva Barrios fue segunda en K-1 Sénior, lo que le hizo valedora de una plaza para la distancia larga del Mundial que se celebrará en octubre en Argentina. Lo que sigue en el aire es quien defenderá la distancia corta, puesto que no ha habido selectivo específico. Todo apunta a que la RFEP designará a Barrios ya que ha sido campeona de España y cuarta de Europa.