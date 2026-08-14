Hay acuerdo: el Zamora CF anuncia el fichaje de Pau Mascaró

El Zamora CF ha alcanzado un acuerdo para el traspaso de Pau Mascaró, que se incorpora al conjunto rojiblanco para reforzar su parcela ofensiva.

El atacante llega a Zamora después de completar una destacada temporada en las filas del Rayo Cantabria, donde firmó 14 goles en 13 partidos, demostrando su capacidad goleadora y su eficacia en los metros finales.

Con la incorporación de Pau Mascaró, el Zamora CF suma gol y talento ofensivo a su plantilla para afrontar con ambición la temporada 2026/27.

Desde el Zamora CF dan la bienvenida a Pau Mascaró y le desean muchos éxitos en esta nueva etapa defendiendo la camiseta rojiblanca.