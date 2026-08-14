Fútbol / Primera RFEF
Hay acuerdo: el Zamora CF anuncia el fichaje de Pau Mascaró
David Vizcaíno confirmó el jueves que el fichaje estaba muy avanzado
P. F.
El Zamora CF ha alcanzado un acuerdo para el traspaso de Pau Mascaró, que se incorpora al conjunto rojiblanco para reforzar su parcela ofensiva.
El atacante llega a Zamora después de completar una destacada temporada en las filas del Rayo Cantabria, donde firmó 14 goles en 13 partidos, demostrando su capacidad goleadora y su eficacia en los metros finales.
Con la incorporación de Pau Mascaró, el Zamora CF suma gol y talento ofensivo a su plantilla para afrontar con ambición la temporada 2026/27.
Desde el Zamora CF dan la bienvenida a Pau Mascaró y le desean muchos éxitos en esta nueva etapa defendiendo la camiseta rojiblanca.
- La jueza de Toro investiga la causa del edema pulmonar agudo que provocó la muerte de la bebé de tres meses
- El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: 'Un cielo impresionante
- El eclipse en Zamora capital: ¡Cielos, qué espectáculo!
- Herido en la cabeza tras empotrarse el vehículo que conducía contra un muro en Muga de Sayago
- Pillan al volante a un adolescente sin carnet en un pueblo de Aliste: el padre iba de copiloto
- Estabilizado un incendio forestal declarado en Ferreruela de Tábara
- El próximo eclipse en Zamora, más pronto de lo que imaginas: próximas fechas y particularidades
- El eclipse hace historia en Benavente con visitantes de medio mundo