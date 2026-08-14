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Fútbol / Primera RFEF

Hay acuerdo: el Zamora CF anuncia el fichaje de Pau Mascaró

David Vizcaíno confirmó el jueves que el fichaje estaba muy avanzado

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mascaró / Racing

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P. F.

El Zamora CF ha alcanzado un acuerdo para el traspaso de Pau Mascaró, que se incorpora al conjunto rojiblanco para reforzar su parcela ofensiva.

El atacante llega a Zamora después de completar una destacada temporada en las filas del Rayo Cantabria, donde firmó 14 goles en 13 partidos, demostrando su capacidad goleadora y su eficacia en los metros finales.

Con la incorporación de Pau Mascaró, el Zamora CF suma gol y talento ofensivo a su plantilla para afrontar con ambición la temporada 2026/27.

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Desde el Zamora CF dan la bienvenida a Pau Mascaró y le desean muchos éxitos en esta nueva etapa defendiendo la camiseta rojiblanca.

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