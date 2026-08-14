Fútbol / Tercera RFEF
Este es el cuerpo técnico del CD Villaralbo para la próxima temporada
Cuatro profesionales acompañarán a Pablo Cortés
P. F.
El CD Villaralbo dio a conocer a última hora de este viernes al cuerpo técnico que acompañará a Pablo Cortés durante la temporada 2026/27 en el Grupo VIII de Tercera Federación.
El equipo de trabajo estará formado por:
Saturnino López — Segundo entrenador. Cuenta con experiencia en diferentes banquillos del fútbol regional y llega procedente del C.D. Guijuelo, donde formó parte del cuerpo técnico la pasada temporada, logrando el subcampeonato del Grupo VIII de Tercera Federación. Su experiencia y conocimiento de la categoría serán importantes para el nuevo proyecto.
Félix Hernández— Preparador físico. Procedente del C.D. Villa de Simancas Femenino y con una amplia trayectoria en el fútbol regional.
Miguel Magro — Entrenador de porteros. Con 12 temporadas de experiencia como portero en el C.D. Villamayor y formación en CAFYD.
Andrea Legido— Fisioterapeuta. Afronta su segunda temporada en el cuerpo técnico y continúa siendo una pieza fundamental para el equipo.
Un cuerpo técnico que combina experiencia, formación y compromiso para afrontar con las máximas garantías una nueva temporada en Tercera Federación.
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