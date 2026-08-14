El BM Caja Rural Zamora no pudo con el Confía Base Oviedo

Derrota del BM Caja Rural Zamora en su primer amistoso de la pretemporada, en el que tuvo enfrente al Confía Base Oviedo, y donde fue de más a menos, aunque las primeras sensaciones en general son positivas (36-30). Con solo una semana de entrenamiento a sus espaldas, los jugadores pistacho saltaron a la pista dispuestos a seguir creciendo, mientras que al frente de la nave, Felipe Barrientos quiso repartir minutos y hacer las primeras probaturas.

Lejos, muy lejos, del nivel al que quieren estar en el inicio de temporada, el BMZ sí peleó y rubricó buenas jugadas ante un oponente de su misma categoría pero que lleva algún día más de trabajo acumulado. A pesar de todo, el equipo no bajó el ritmo para llegar al descanso con dos goles de ventaja, 17-19. Los cambios y las sustituciones fueron un denominador común durante todo el segundo tiempo, así como el desgaste que, como es lógico, fueron mostrando los jugadores de uno y otro bando. La frescura no era la misma en el cuadro zamorano y eso lo aprovecharon bien los ovetenses para dar la vuelta al marcador y tomar ventajas que, a la postre, serían insalvables. El amistoso se cerró con un 36-30 en el marcador del pabellón Vallobín.

El trabajo sigue

El trabajo continúa en el seno de la plantilla. A partir del lunes los jugadores se pondrán de nuevo manos a la obra para iniciar otra semana intensa de trabajo en la que tendrán una doble cita. El jueves 20 visitarán al BM Cangas y al día siguiente el rival será el Cisne de Pontevedra, dos nuevas ocasiones para avanzar en la puesta a punto.