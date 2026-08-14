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Balonmano / División de Plata

El BM Caja Rural Zamora no pudo con el Confía Base Oviedo

Los "Guerreros de Viriato", que llegaron al descanso dos arriba, acusaron la falta de ritmo y el desgaste de la primera mitad (36-30)

Gigi, en un momenro del partido entre Base Oviedo y BM Caja Rural Zamora.

Gigi, en un momenro del partido entre Base Oviedo y BM Caja Rural Zamora. / B. P. S.

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Derrota del BM Caja Rural Zamora en su primer amistoso de la pretemporada, en el que tuvo enfrente al Confía Base Oviedo, y donde fue de más a menos, aunque las primeras sensaciones en general son positivas (36-30). Con solo una semana de entrenamiento a sus espaldas, los jugadores pistacho saltaron a la pista dispuestos a seguir creciendo, mientras que al frente de la nave, Felipe Barrientos quiso repartir minutos y hacer las primeras probaturas.

Lejos, muy lejos, del nivel al que quieren estar en el inicio de temporada, el BMZ sí peleó y rubricó buenas jugadas ante un oponente de su misma categoría pero que lleva algún día más de trabajo acumulado. A pesar de todo, el equipo no bajó el ritmo para llegar al descanso con dos goles de ventaja, 17-19. Los cambios y las sustituciones fueron un denominador común durante todo el segundo tiempo, así como el desgaste que, como es lógico, fueron mostrando los jugadores de uno y otro bando. La frescura no era la misma en el cuadro zamorano y eso lo aprovecharon bien los ovetenses para dar la vuelta al marcador y tomar ventajas que, a la postre, serían insalvables. El amistoso se cerró con un 36-30 en el marcador del pabellón Vallobín.

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El trabajo sigue

El trabajo continúa en el seno de la plantilla. A partir del lunes los jugadores se pondrán de nuevo manos a la obra para iniciar otra semana intensa de trabajo en la que tendrán una doble cita. El jueves 20 visitarán al BM Cangas y al día siguiente el rival será el Cisne de Pontevedra, dos nuevas ocasiones para avanzar en la puesta a punto.

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