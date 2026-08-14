El BM Caja Rural afronta su primer amistoso de la era "Barrientos"

Con una semana de entrenamientos a sus espaldas, los jugadores del Balonmano Caja Rural Zamora afrontarán esta tarde (20.00 horas) su primer amistoso del verano. En esta ocasión el equipo pistacho, con rostros nuevos en la plantilla incluida la del entrenador, Felipe Barrientos, que debuta al frente del banquillo zamorano, se desplazará hasta Asturias para medir fuerzas con el BM Base Oviedo. Se trata de una importante piedra de toque para toda la expedición ya que los ovetenses también militarán la próxima campaña en División de Plata, lo que es, sin duda, una magnífica oportunidad para probarse y ver puntos fuertes y débiles, conscientes todos de que a estas alturas tan solo se está empezando con el trabajo y queda mucho por delante.

De hecho, como suele ocurrir en este tipo de partidos, lo que predominará será el reparto de minutos y de cargas entre los jugadores para evitar lesiones innecesarias, pero también probaturas y es que los responsables del staff técnico quieren empezar a ver reflejados los primeros conceptos trabajados sobre la pista.

Con estas premisas, se confía en invertir el encuentro, los sesenta minutos, en dar pasos hacia adelante en la preparación a todos los niveles.

Trabajo de oficina

De forma paralela, el trabajo de oficina en el BM Zamora también continúa, como lo hace la campaña de socios para esta temporada en la que el Caja Rural volverá a jugar en División de Plata, tras el ascenso logrado el pasado mes de mayo. "La temporada 2026/2027 está cada vez más cerca y necesitamos que el Ángel Nieto vuelva a ser nuestro fortín. Hazte socio y forma parte del regreso a División de Honor Plata", comentan desde el club a través de las redes sociales para animar a su masa social.