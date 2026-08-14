El Atlético Benavente y Caja Rural alargan su idilio una temporada más

Caja Rural y el Atlético Benavente siguen unidos un año más. La entidad y el club escenificaron este viernes la prolongación de su acuerdo de colaboración que incluye tanto al primer equipo blanquiazul como a varias plantillas de la cantera, siendo un verdadero seguro para la viabilidad del proyecto. Las partes se mostraron muy satisfechas de poder confirmar el patrocinio y desde Caja Rural fue Narciso Prieto quien recordó que firman este sponsor "convencidos de lo que hacemos". El director de comunicación quiso también agradecer el trabajo que realizan desde el Atlético Benavente con los jugadores y sus familias lo que les ha permitido alzarse como "el buque insignia del fútbol sala de la provincia" y "la columna vertebral del deporte de Benavente".

Desde la directiva del club, Ángel Manteca agradeció las palabras de Prieto y subrayó que para ellos es "un orgullo llevar la espiga en el pecho". El responsable de Tesorería y también director deportivo también confirmó que han elaborado un proyecto para tratar de lograr el ascenso a Segunda División, y regresar al lugar que, como mínimo, les corresponde. Para conseguir el reto, Manteca aseguró que cuentan con una "buena plantilla" que estará dirigida por "uno de los mejores entrenadores del país" como es Óscar García Poveda. También presente en esta rueda de prensa, el técnico apuntó que podrán todo su esfuerzo para que la afición esté orgullosa de ellos y "nos lo dejaremos todo para llevar el nombre de Benavente a lo más alto".

GALERÍA | El Atlético Benavente Caja Rural inicia la pretemporada / Cedidas

García Poveda también aprovechó para hablar de la plantilla configurada tras un mercado de fichajes "muy complicado y encarecido" y le tiró la caña al director deportivo en su deseo de traer algún jugador más y alcanzar, como mínimo, los 14 efectivos. Respecto a esta nueva etapa, el entrenador reiteró su ilusión y ganas de estar en el Atlético Benavente y en un pabellón de La Rosaleda que siempre es una olla a presión y donde los rivales no quieren jugar.

Planificación de amistosos

Por otro lado, el equipo ya tiene definido su plan de trabajo para la pretemporada 2026/27, una etapa fundamental para comenzar a preparar los nuevos retos deportivos que afrontará el conjunto benaventano.

Bajo el lema y la estética de campaña que está acompañando al equipo durante este inicio de temporada, este periodo se presenta como una nueva misión en la que jugadores y cuerpo técnico trabajarán para poner a punto al equipo, integrar las nuevas incorporaciones y comenzar a definir las bases del proyecto deportivo. Este viernes tienen el primer amistoso en casa de Villaquilambre, para seguir el 22 y 25 de agosto visitando a Albense y Mieres. El 29 será la primera cita en casa ante Guardo y el 1 y 5 de septiembre recibirán a Tierno Galván y Mieres. La preparación concluirá el 12 de septiembre en casa de Juventud del Círculo.