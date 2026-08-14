Asier González, nuevo pívot para el CB Zamora Caja Rural

El Caja Rural CB Zamora ha alcanzado un acuerdo con Asier González, pívot de 26 años y 2,05 metros de altura que reforzará el juego interior del equipo en la tercera temporada consecutiva del club en la Primera FEB. Formado en el baloncesto vasco, llega tras dos cursos seguidos peleando por el ascenso a la ACB.

Nacido en Bilbao el 20 de abril de 2000, González se formó en el Santurtzi SK, con el que debutó en Liga EBA con 18 años, y explotó en el Getxo: primero con un ascenso desde Primera Nacional y después con dos temporadas de dobles figuras en EBA, por encima de los 10 rebotes de media en ambas. Aquel rendimiento le abrió la puerta del Odilo FC Cartagena, con el que vivió dos años de crecimiento: el ascenso a LEB Oro en la 2023/24 —curso en el que disputó la final de la Copa LEB Plata en el Ángel Nieto, precisamente ante el CB Zamora— y una primera temporada en la élite de la categoría que cerró con playoffs y semifinales de la Copa España.

La pasada campaña defendió la camiseta del Movistar Estudiantes, con el que rozó el ascenso a la ACB: el equipo madrileño cayó en la final de la Final Four, en la prórroga, tras una temporada en la que el bilbaíno aportó minutos de calidad desde la rotación interior.

Impresiones del entrenador

"Asier es un pívot móvil que conocemos perfectamente, porque nos enfrentamos a él en LEB Plata, cuando estaba en Cartagena. Lleva ya dos temporadas en Primera FEB: una de muy buen nivel en Cartagena y otra en uno de los mejores equipos de la competición, como Estudiantes. Estamos muy contentos, porque creemos que nos da esa movilidad que buscamos en los hombres grandes y que nos permite desarrollar el juego que queremos", indicó Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora.

Con su llegada, González es el octavo jugador de la plantilla que el CB Zamora tiene confeccionada para la Primera FEB 2026/27, junto a las renovaciones de Jacob Round y David Kristensen y los fichajes de Oskar Palmquist, Pau Isern, Biram Faye, Jesús Carralero y Kenan Blackshear.