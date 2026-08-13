Zamora y el Duero deciden las plazas del Mundial de Maratón de Piragüismo

Zamora y su río Duero serán los "jueces" que decidirán las últimas plazas para el Mundial de Maratón de Piragüismo que se celebrará en octubre en Argentina.La Federación Española ha elegido la capital como sede de este importante selectivo en la misma zona donde el pasado mes de mayo se celebró con tanto éxito el Campeonato de España: la zona de la Aldehuela.

Serán dos jornadas de máxima tensión y esfuerzo desde primera hora, en embarcaciones individuales y dobles, para alcanzar una meta perfecta con la que concluir el curso.

La jornada de hoy jueves acogerá a los aspirantes en embarcación individual, tanto K-1 como C-1 en sénior, sub-23 y júnior. La rivalidad será máxima, pero Zamora tiene opciones de hacerse con alguna de las plazas. Una de las máximas favoritas es Eva Barrios. La palista del Durius Kayal buscará plaza en K-1 Sénior, donde se reparten dos billetes para la cita mundialista en distancia larga, mientras que la corta, el maratón short, quedará asignado a la primera en este selectivo. Barrios tiene opciones y luchará por ello. También estará en el agua en esta primera jornada en júnior K-1 Marina Giralda (Durius) y en masculino individual tomará la salida en K-1 Sub-23 Spas Dimitrov, mientras que Marcos Antúnez lo hará en C-1.

El viernes será el turno de las embarcaciones dobles, también con participación zamorana. En Sénior saldrán Spas Domitrov y Sergio Pereda, mientras que en Júnior Marina Giralda remará con Carmen Sánchez con la que fue cuarta en el Europeo tras volcar tras recibir un golpe de otra piragua.