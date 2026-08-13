El Zamora CF cede a Abde Damar al Al Madina Club por una temporada

El Zamora CF y el Al Madina Club han alcanzado un acuerdo para la cesión de Abde Damar al conjunto libanés durante una temporada.

De esta forma, el futbolista continuará su trayectoria deportiva en el Al Madina Club durante la presente campaña, en una nueva etapa que le permitirá seguir creciendo y sumando experiencia competitiva.

Desde el Zamora CF desean a Abde el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional y le mucha suerte durante su periodo de cesión.

Noticias relacionadas

Esta noticia llega pocas horas después desde que David Vizcaíno desvelara que el Zamora CF había recibido una oferta por un jugador, aunque no quiso dar su nombre. Ahora se ha conocido que se trata del futbolista marroquí que llegó a la capital del Duero el pasado mercado de invierno, con un gran rendimiento. De hecho, no tardó en hacerse un hueco en el once titular que conservó hasta el último partido del play-off.