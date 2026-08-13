Fútbol / Primera RFEF
El Zamora CF cede a Abde Damar al Al Madina Club por una temporada
El club libanés había presentado una oferta por el jugador marroquí y las entidades han llegado a un acuerdo
El Zamora CF y el Al Madina Club han alcanzado un acuerdo para la cesión de Abde Damar al conjunto libanés durante una temporada.
De esta forma, el futbolista continuará su trayectoria deportiva en el Al Madina Club durante la presente campaña, en una nueva etapa que le permitirá seguir creciendo y sumando experiencia competitiva.
Desde el Zamora CF desean a Abde el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional y le mucha suerte durante su periodo de cesión.
Esta noticia llega pocas horas después desde que David Vizcaíno desvelara que el Zamora CF había recibido una oferta por un jugador, aunque no quiso dar su nombre. Ahora se ha conocido que se trata del futbolista marroquí que llegó a la capital del Duero el pasado mercado de invierno, con un gran rendimiento. De hecho, no tardó en hacerse un hueco en el once titular que conservó hasta el último partido del play-off.
- Llegó el día: cómo ver el eclipse en la provincia de Zamora
- El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: 'Un cielo impresionante
- El mapa que divide Zamora ante el eclipse: estos son los pueblos donde será total
- DIRECTO | Zamora disfruta un fenómeno astronómico único: sigue la última hora del eclipse aquí
- En libertad los padres de la niña de Toro, acusados de homicidio imprudente
- El eclipse en Zamora capital: ¡Cielos, qué espectáculo!
- María del Carmen Castro, alcaldesa de Pinilla de Toro: 'Sea la actividad que sea, aquí todo el mundo va a todo
- Los siete lugares idóneos para ver el eclipse solar del 12 de agosto sin salir de Zamora capital