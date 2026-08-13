Regional de Aficionados
El Villaralbo B gana en su primer amistoso a la Medinense (2-1)
El filial prepara su debut en Regional
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P. F.
El Villaralbo B comenzó con buenas noticias su ciclo de amistosos de pretemporada. A las órdenes de Álvaro Vacas el filial se prepara para su debut en Regional de Aficionados y en esta ocasión lo hizo con una victoria en Los Barreros ante la Gimnástica Medinense (2-1). Los dos goles anotados por el equipo zamorano fueron de Marcos Bragado que se estrena con un doblete como goleador de un equipo que sigue trabajando en su progresión.
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