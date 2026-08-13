Pablo Cortés, entrenador del CD Villaralbo: "Se van viendo cosas en el equipo"

El entrenador del CD Villaralbo hizo su balance del nuevo amistoso protagonizado por los suyos y comentó que se queda con las sensaciones que vio en el encuentro ante Unionistas B y con el hecho de que, aunque hay que seguir trabajando, se van viendo aspectos que él quiere en el juego de los suyos. En cuanto al partido en sí, en el que recibieron dos goles en el primer cuarto de hora, admitió lo obvio que "fue un comienzo de mucha ida y vuelta y ellos estuvieron más acertados que nosotros, que fue cuando convirtieron los dos goles del partido". A partir de ahí, recordó Cortés, se calmó el choque y "fuimos dominadores". "Tuvimos bastantes ocasiones de gol para empatar, incluso para ponernos por delante del marcador, pero no estuvimos acertados en esas ocasiones. El segundo tiempo fue mucho más igualado, los primeros 15 o 20 minutos también tuvimos alguna ocasión para marcar".

En su alocución también comentó que, en la recta final, con los cambios y sustituciones, el ritmo bajó, fruto también del cansancio y eso hizo que el choque concluyera con menos dinamismo que en el comienzo, un hecho que también es lógico por el desgaste al que se sometieron los jugadores y las altas temperaturas. A pesar de todo, y más allá del resultado, insistió Pablo Cortés en que "lo importante son las sensaciones, que se van viendo cosas y tenemos que seguir trabajando".

Ahora toca preparar el encuentro de Copa Federación que tendrán este sábado en Los Barreros frente al Palencia, un partido mucho más exigente. n