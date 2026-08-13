Óscar Cano: "La gente va a disfrutar mucho con el Zamora CF"

Nuevo empate para el Zamora CF en su cuarto amistoso de la pretemporada. Tras el 1-1 ante la Cultural Leonesa, Óscar Cano dejaba claro que, más allá de los resultados, él daba más poder a “las sensaciones, los jugadores y a cómo se expresan dentro del campo”. “La verdad es que salgo muy contento porque era un test importante, todos son serios, pero era el primer partido ante nuestra gente y frente a un rival, junto con el Mirandés, que está llamado a quedar campeón en esta competición. Se ha visto la alineación que han presentado en la primera parte, llena de jugadores que han jugado en Segunda División A y hemos competido muy bien. Hemos tenido un par de desajustes en la primera parte y un par de pérdidas que han hecho que ellos crecieran y que tuviésemos sensación de peligro en nuestra área, pero todo lo demás lo hemos controlado muy bien”, recordaba el entrenador rojiblanco.

En esta misma dirección insistía el granadino en que “me ha gustado mucho el equipo: los ritmos, cómo juega el equipo de rápido, cómo se gira, mucha agilidad por dentro, que aprovecha la gente de fuera, no le puedo poner un 'pero' a ningún jugador porque cada uno de los que ha jugado lo ha hecho tal y como presagiábamos que lo podía hacer”, y, a partir de ahí, añadió, toca “crecer, evolucionar y a llegar de la mejor manera posible a la competición, sabiendo que es larga, que ningún resultado es definitivo y menos en las primeras jornadas, pero vamos a tratar de entrar bien en esta competición”.

GALERÍA | El empate del Zamora CF, en imágenes / Víctor Garrido

Lo importante, competir

De hecho, lo que buscaba el responsable de banquillo en este partido era competir y eso es lo que puso en valor a pie de campo. “Cada uno ha expresado aquello que sabe hacer y además lo ha hecho bien, quitando errores puntuales, que es normal. Ninguno estamos exentos de cometer errores”. “Hemos competido, hemos presionado muy bien y muy ajustado en la primera parte. Hemos forzado muchos errores a jugadores que han jugado en Segunda División hace unos estamos hablando de un super equipo”. “Hicimos unos muy buenos 90 minutos que me dejan muy satisfecho, y ese es el camino a seguir, a intentar mejorar, a optimizar todo eso que tienen ellos dentro. Y sobre todo que acumulemos minutos, sensaciones, y que esa acumulación de minutos no nos lleve a tener lesiones, porque sabemos también que la pretemporada tiene ese tipo de cuestiones que no son agradables”.

Ofensiva

Preguntado, en concreto, por la parte ofensiva del equipo, el responsable del Zamora CF habló de sus efectivos con Carbonell, del que destacó sus buenas actuaciones en esta pretemporada y, además, este miércoles “con el adorno del gol”, y recordó la figura de Losada que todavía no puede jugar por molestias en el rotuliano, además de estar a la espera de un tercer atacante. “Yo creo que, en la parte de arriba, esos tres jugadores que vamos a tener, son jugadores que tienen mucho gol. Y además, la segunda línea es una segunda línea con gol” enumerando nombres como Izan, Abde, Carlos Ramos a balón parado, Hidalgo… “El gol va a llegar, es lo más difícil, obviamente, del fútbol, pero lo importante es que se llega, que se tienen, que se trabaja para que esas oportunidades acaben en gol y seguramente va a ser un equipo con el que la gente va a disfrutar mucho”.

La parte más negativa que dejó encuentro fue la lesión de Sancho que se torció el tobillo, aunque confían en que no sea nada grave, mientras que Fabi, simplemente, ha acumulado minutos y tenía algo de carga en la zona del isquio. El equipo ya está centrado en un nuevo día de trabajo y el sábado se volverá a probar ante el Atlético Madrileño.