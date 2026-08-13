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Baloncesto / Primera FEB

Kenan Blackshear, nuevo jugador del Caja Rural CB Zamora

Se trata de un exterior estadounidense de 25 años y 1,97 metros que puede ocupar cualquiera de las tres posiciones del perímetro

Kenan Blackshear, nuevo jugador del Caja Rural CB Zamora

Kenan Blackshear, nuevo jugador del Caja Rural CB Zamora / Cedida

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P. F.

El Caja Rural CB Zamora ha alcanzado un acuerdo con Kenan Blackshear, exterior estadounidense de 25 años y 1,97 metros que puede ocupar cualquiera de las tres posiciones del perímetro. Formado en el baloncesto universitario de su país y con experiencia en Europa, será una de las piezas del juego exterior zamorano en la tercera temporada consecutiva del club en la Primera FEB.

Nacido en Orlando (Florida) el 30 de mayo de 2001, Blackshear pasó cinco cursos por la NCAA. Debutó en Florida Atlantic, donde fue ganando peso en la rotación, y en 2021 se trasladó a la Universidad de Nevada. Allí su progresión fue constante hasta culminar en la 2023/24, su mejor año como universitario.

Con la etapa universitaria cerrada, cruzó el Atlántico para estrenarse como profesional en el WKS Śląsk Wrocław, uno de los clubes fuertes de la liga polaca, con el que además disputó la Basketball Champions League. La pasada campaña regresó a Estados Unidos para incorporarse a los Salt Lake City Stars de la NBA G League, donde apenas tuvo participación. Para el técnico Saulo Hernández, el fichaje responde a un perfil buscado: físico, versátil y adaptado a la identidad del equipo.

El baloncesto forma parte de su casa: su padre y su hermano mayor, Kerry Jr., han sido profesionales, y el propio Kenan vivió de niño en España durante una de las etapas de su padre en el país. Dos décadas después, vuelve para jugar aquí su primera temporada.

"Kenan es un jugador físico, muy vertical, que aprovecha su potencia para tocar pintura con facilidad. Es completo: anota, rebotea, defiende y asiste. Se adecúa muy bien al tipo de juego que venimos haciendo estos años, de defensa y contraataque. Por eso creemos que puede encajar perfectamente", apuntó Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora

Séptima pieza

Con su llegada, Blackshear es el séptimo jugador de la plantilla que el CB Zamora tiene confeccionada para la Primera FEB 2026/27, entre renovaciones y caras nuevas. Su incorporación se suma a un vestuario que va tomando forma. El club ha confirmado hasta la fecha las renovaciones de Jacob Round y David Kristensen y los fichajes de Oskar PalmquistPau IsernBiram Faye y Jesús Carralero, el bloque sobre el que se seguirá completando la plantilla en las próximas semanas.

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El calendario ya ha puesto fecha al inicio del curso. El CB Zamora debutará a domicilio ante el Coto Córdoba, uno de los recién ascendidos, el 26 de septiembre, en una salida exigente para abrir la liga. El estreno en el Ángel Nieto llegará una semana después, en la segunda jornada, ante el Movistar Estudiantes (3 de octubre), y la fase regular se cerrará, también en casa, el 7 de mayo.

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