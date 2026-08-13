Un jugador del Zamora CF puede abandonar: el club tiene una oferta por él

El Zamora CF ha recibido en las últimas horas una oferta por un jugador. Lo ha confirmado el director deportivo este jueves en rueda de prensa, sin decir, eso sí, el nombre del afectado. Ante este panorama, David Vizcaínno comentó que “tenemos que valorar si es interesante para el club y después cómo sustituirlo”. “Aunque estamos siempre preparados y podemos tener diferentes opciones, al final esto es un tema de ver si te compensa lo que vas a recibir”. En caso de confirmarse finalmente esa salida, quedaría una nueva ficha libre en el equipo, y también la necesidad de volver a compensar la plantilla y ver en qué puesto sería interesante reforzar. “No tiene por qué ser la posición en la que se vaya el jugador, salvo que fuera la específica de portero, porque nos hemos dado cuenta de que al final tenemos jugadores que posicionalmente son muy flexibles”, por lo que, salvo que fuera un portero el que saliera, el recambio podría ser en una demarcación distinta.

Pau Mascaró, más cerca

Esta nueva realidad no afecta a la operación de Pau Mascaró, en la que continúan trabajando en la planta noble. La operación sigue abierta y el delantero sigue siendo la primera opción para la entidad para reforzar su ataque. David Vizcaíno recordó que no son situaciones sencillas y es que también está la parte del jugador que “también te puede exigir cosas y tienes que pensarlas y ver si las puedes aceptar”. “En este caso, estamos un poco más cerca que la última rueda de prensa que tuvimos creo que hace tres días, pero tenemos que seguir amarrando esos flecos para que este jugador pueda venir aquí”, comentó y es que el futbolista pertenece todavía al Racing de Santander. “A veces nos tenemos que armar de paciencia”, apostilló el director deportivo.