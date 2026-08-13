Iago Indias y Aleix Gorjón llegan al Zamora CF dispuestos a "ayudar en todo"

Iago Indias y Aleix Gorjón han llegado al Zamora CF dispuestos a dar solidez y consistencia a la defensa en esta próxima campaña tan ambiciosa que tienen por delante, y ayudar en todo lo que esté de su mano para cumplir con los objetivos. A pesar de llevar varias semanas entrenando a las órdenes de Óscar Cano y adaptándose a los compañeros, fue este jueves cuando fueron presentados oficialmente como jugadores de un club al que no dudaron en dar el "sí" cuando conocieron el interés por hacerse con sus servicios.

El hijo pródigo

Por lo que se refiere a Gorjón regresa a la que fue su casa tras una temporada en Unionistas y se mostró "muy feliz de volver". "Me defino como un jugador dispuesto a dar todo por el equipo. Con buen pie, confianza y que puede jugar en ambos perfiles", además de como lateral y mediocentro, como lo hizo con Juan Sabas en el banquillo en su anterior etapa. "Estoy dispuesto a ayudar al equipo donde sea. Estoy muy feliz y con ganas de que empiece ya la temporada porque estoy seguro de que va a ser un gran año".

Un año después, Gorjón vuelve al Ruta como "el hijo pródigo" y lo hace con "una versión mejorada, más preparado y con otra mentalidad". "El Zamora ha puesto su nombre en lo alto de la categoría, y una vez recibí la llamada, no me lo pensé", indicó el defensa que también tiene clara la enorme competencia que existe en el equipo para hacerse con el puesto. "Si tú vienes a un equipo que quiere estar arriba, vas a tener competencia, ya sea aquí o en cualquier equipo de la categoría. Pero al final es lo que toca, currar e intentar ganarse el puesto como en cualquier sitio". Con todo, el rojiblanco se mostró convencido de que el Zamora CF va a ser un equipo con juego reconocible, "agresivo y con presión alta". "Tenemos muchas piernas, somos un equipo muy valiente. Pienso que se nos va a notar esa garra de querer ir a por el partido desde el primer minuto, de no dar ningún balón por perdido, de estar activo en defensa e ir a robar el balón".

Iago Indias y Aleix Gorjón, con David Vizcaíno / Alba Prieto

Un soldado para el equipo

Acto seguido le tocó el turno a Iago Indias que llega con la experiencia como su mejor bandera. El jugador no quiso definirse a sí mismo, pero sí prometió máximo "compromiso" con el proyecto y con el club que ahora defiende. "Más allá de que un día esté más o menos acertado, eso no va a faltar y ayudar siempre en todo lo que pueda el equipo y al míster, porque al final todos los que estamos en la plantilla tenemos un objetivo claro", comentó el central, que también puede jugar de medio, y para que el que también fue una decisión muy fácil tras recibir una oferta del Zamora. "Al final soy un jugador, un servidor del equipo, un soldado, que se va a adaptar y va a jugar de lo que el equipo y el míster necesite", explicó, recordando, además, que ya coincidió con Cano en el Castellón.

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Para finalizar, Indias también se refirió a la presión que muchos pueden sentir por el reto que tienen por delante, pero él, como veterano, insistió en que "siempre he podido estar en equipos que han luchado por aspirar a cosas importantes". "Creo que los jóvenes hoy en día están más que preparados para asumir esa responsabilidad, piensp que todo el mundo quiere tirar para arriba. Al final lo importante es que tengan hambre por seguir creciendo como jugadores, los jóvenes y los que somos mayores. Cuando eres joven tienes más ego, quieres estar siempre en jugar los 90 minutos y eso te hace perder un poco la perspectiva de lo que necesita el equipo, pero lo más importante siempre es que el equipo consiga los objetivos y cuando ya vas creciendo asumes otro rol, intentar dar tranquilidad en ciertos momentos y en ese sentido también lo voy a aportar".