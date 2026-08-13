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Eva Barrios y Marcos Antúnez logran plaza para el Mundial de Maratón de Piragüismo

Los dos zamoranos cumplieron con creces en el selectivo celebrado en Zamora

Marcos Antúnez, este jueves en el Duero

Marcos Antúnez, este jueves en el Duero / Cedida

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Paz Fernández

Paz Fernández

Grandes noticias para el piragüismo zamorano. Eva Barrios y Marcos Antúnez han conseguido plaza para el Mundial de Maratón que se celebra este próximo octubre en Argentina.

Con el río Duero a su paso por Zamora como protagonista, los palistas acudieron a esta primera jornada del selectivo donde se repartían los últimos billetes para la cita internacional.

En Sénior K-1 Damas, Eva Barrios (Durius Kayak) partía como una de las grandes favoritas y en un ajustado final fue segunda, por detrás de Tania Álvarez. Con este puesto, Barrios consigue plaza para el Mundial largo y ahora está por ver qué sucede con la plaza en el Maratón corto, ya que no ha habido selectivo específico. Serán los responsables del equipo nacional quienes decidan teniendo en cuenta que Barrios ha sido campeona de España en esta modalidad y cuarta de Europa.

Eva Barrios, este jueves en el Duero

Eva Barrios, este jueves en el Duero / Cedida

La segunda gran noticia llegó en Sub-23 C-1, donde Marcos Antúnez Iglesias, del Amigos del Remo, fue primero. Con cuatro segundos de ventaja, el zamorano cruzaba la meta logrando la clasificación para el Mundial.

Son dos grandes noticias que no pudieron coronarse con el resto de zamoranos ya que Spas Dimitrov y Marina Giralda no lograron ser primeros.

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No obstante, ambos probarán fortuna mañana viernes, en el mismo escenario, en embarcación doble.

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