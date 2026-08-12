El Zamora CF vuelve al Ruta para honrar a Agustín Villar

El Zamora CF regresa esta noche (21.00 horas) al Ruta de la Plata. Dos meses después de disputar el encuentro de ida de la final por el ascenso a Segunda División frente al Sabadell, el equipo rojiblanco volverá a ponerse delante de su afición en lo que será la presentación oficial de una plantilla que tiene muchas caras nuevas en sus filas que buscarán ganarse el cariño de la hinchada local y volverán a pelear por el salto de categoría. Además, el encuentro (cuarto amistoso del verano para los de Óscar Cano), en el que tendrán enfrente a la Cultural y Deportiva Leonesa, servirá para recordar y homenajear la figura de Agustín Villar, "eterno capitán" zamorano fallecido hace 13 años.

Cambios en el horario

Cierto es que en las últimas horas ha habido cambios respecto a la organización de este Memorial, previsto inicialmente para las 20.15 horas. Fue ayer martes, después de que desde el club se insistiera a este medio de comunicación sobre que no planteaban un cambio en el horario a pesar de coincidir con el eclipse solar, cuando se confirmaba que el inicio del partido se posponía hasta las nueve de la noche, tal y como reclamaban muchos aficionados.

Respecto a los motivos que llevaron a tomar esta decisión, en un comunicado el club rojiblanco explicó que "el Zamora CF planteó desde un primer momento la posibilidad de disputar el encuentro a las 21.00 horas. Sin embargo, en aquel momento no fue posible alcanzar un acuerdo entre ambos clubes para establecer dicho horario, por lo que finalmente se fijó el inicio a las 20:15 horas, tal y como fue comunicado posteriormente a los aficionados". "En las últimas horas, y ante las circunstancias derivadas del eclipse, la Cultural y Deportiva Leonesa ha reconsiderado su posición inicial respecto al horario, mostrando su conformidad para que el encuentro pueda comenzar a las 21.00 horas De esta forma, y existiendo ahora acuerdo entre ambas entidades, el Zamora CF – Cultural y Deportiva Leonesa se disputará el miércoles 12 de agosto, a las 21.00 horas en el Estadio Ruta de la Plata". Con este cambio, se favorece, sin duda, la presencia de público en las gradas puesto que los seguidores podrán disfrutar del fenómeno astronómico y después del fútbol.

Precios

En cuanto a la venta de entradas, el precio para aquellos que no sean socios será de 12 euros en Tribuna y 8 euros en Fondo Norte. Los socios de Preferencia podrán ubicarse tanto en Tribuna como en Fondo Norte, mientras que los socios de Fondo Sur podrán acceder a la zona de Fondo Norte. Además, los niños de 0 a 14 años podrán adquirir su entrada por un precio reducido de 5 euros.

Estado de la plantilla

En lo puramente deportivo, desde el staff técnico ven este choque como una nueva prueba ante un rival, eso sí, de entidad y es que la Cultural, con la que se verán las caras en Liga siendo otro de los equipos favoritos al ascenso, llega como recién descendida de Segunda División. Para este choque, Óscar Cano reducirá el número de cambios en sus filas durante los noventa minutos y espera ver reflejado sobre el verde una mejoría en el juego, además de pasos adelante en la integración y acoplamiento de los suyos.

Lo que no hará el granadino será forzar jugadores que puedan estar con cargas musculares y, aunque ya podrá contar con el último fichaje, Mauro Costa, todavía no se espera ver en acción a Mario Losada. El resto, salvo sorpresas, sí estará disponible.