El CD Villaralbo cae en amistoso frente a Unionistas B

El Villaralbo cayó derrotado en su segundo amistoso de la pretemporada. Tras el empate del domingo ante Ciudad Rodrigo, los villaralbinos visitan a un rival de su Liga, de Tercera RFEF, y lo cierto es que el encuentro no pudo tener un peor inicio para los azulones. Los de Pablo Cortés apenas se habían asentado en el terreno de juego del anexo del Reina Sofía cuando ya iban por detrás. Fue Jaime García quien adelantó a los suyos en el minuto 4 para, con el primer cuarto de hora cumplido, ponía el 2-0 en el marcador. Los azulones parecían superados y trataban de buscar soluciones para acortar distancias. Sin embargo, quien pudo aumentar la renta fue el Unionistas B, con un gol en la recta final de la primera parte que fue anulado por fuera de juego. En la segunda parte, el Villaralbo trató de cambiar las tornas de lo que sucedía sobre el césped. Ambos entrenadores comenzaron con los habituales repartos de minutos entre sus futbolistas, conscientes de la importancia de repartir las cargas.

Los azulones generaron y tuvieron ocasiones para acortar distancias e, incluso, voltear el marcador, pero esta vez salió cruz.

Próximo encuentro

Poco tiempo tendrá el equipo azulón para descansar y es que el sábado volverá a los terrenos de juego. En esa ocasión será en casa, en Los Barreros, y ante su público y el rival el Palencia, ante el que buscará la primera victoria oficial y es que el encuentro será de Copa Federación.