"Juntos, somos River Zamora": Así es la campaña de abonados para la temporada 2026-2027 del club blanquinegro de fútbol sala

El River Zamora aprovechó su visita a Caja Rural de Zamora con motivo de la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades para presentar el cartel de su campaña de abonados para la temporada 2026-2027. Una iniciativa que ya cuenta con eslogan y precios.

"Juntos, somos River Zamora" es el lema elegido por el River Zamora en busca de nuevos miembros para su masa social esta temporada. Una frase que indica la pretensión blanquinegra por seguir creciendo, por impulsar todavía más la afición por el fútbol sala en la capital del Duero y crear un club más sólido que se amplíe desde la base.

La campaña de abonados expuesta en Caja Rural de Zamora cuenta ya con precios para los diferentes tipos de abonos que la afición podrá retirar a lo largo de los próximos días.

Para la campaña 2026-2027, el abono general del River Zamora tendrá un coste de 75 euros, mientras que el abono juvenil (menores de 16 años) tendrá un precio de 50 euros. Además, habrá todos dos tipos de abonos: el abono familiar, compuesto por dos abonos adultos y un juvenil, con coste de 170 euros; y el abono para empresas, con valor de 200 euros y que incluye dos abonos generales.

Por otra parte, estos precios no están fijados en piedra, ya que los interesados pueden llegar a beneficiarse de diversos descuentos. Por una parte, fruto del convenio de Caja Rural, los clientes de la firma financiera gozarán de 10 euros de descuento a la hora de retirar un abono general o juvenil y de 20 euros en caso del abono familiar; mientras que, si el interesado fue abonado del club durante la pasada campaña, también recibirá un descuento a la hora de ejercer su renovación.