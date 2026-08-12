El River Zamora busca seguir creciendo de la mano de Juanito y con el apoyo de Caja Rural

El River Zamora firmó este miércoles su convenio de colaboración con Caja Rural de Zamora, su principal apoyo económico de cara a una temporada para la que tiene unos objetivos claros: crecer como club y arraigar el fútbol sala todavía más en la capital del Duero. Dos metas para las que caminará de la mano de un Juanito que se mostró muy ilusionado con su nueva etapa en el club blanquinegro.

Narciso Prieto ejerció como anfitrión en las oficinas de Caja Rural de Zamora para un River Zamora al que aseguró que la entidad financiera estará a su lado siempre. "Tanto en los buenos momentos, como principalmente cuando vengan mal dadas". "Nosotros, si se gana, estaremos encantados; y, si se pierde, también porque estamos al lado de los proyectos para siempre", comentó Prieto, asegurando que esa es la imagen que quiere transmitir la firma de la espiga siendo "un aliado fiel, un sponsor consolidado y con la puerta abierta" de los clubes a los que respalda, incluyendo al club de fútbol sala, por cuyo futuro se mostró ilusionado.

"Quiero dar la bienvenida a Juanito. Es un lujo que haya retornado a Zamora, que vuelva al fútbol sala zamorano donde se le quiere y se le reconoce por tu valía, tu experiencia y tu persona", señaló Narciso Prieto sobre la cabeza visible del proyecto blanquinegro, admitiendo que el River Zamora "tiene un proyecto de cantera y para las familias" y que, por ello, "la Caja está orgullosa de que este club lleve su espiga". "Zamora necesita creer en la cantera. Sabemos que no es fácil, pero hay que creer y destinar recursos a la base y seguir trabajando", subrayó, deseando una buena temporada a la entidad y deseando que se acerquen "a recuperar ese arraigo por el fútbol sala, una labor de paciencia".

Esa apuesta por la base y la intención de crecer desde dentro hacia afuera que señalaba Prieto fue refrendada por el presidente del River Zamora, Alejandro Pérez. El máximo mandatario del club fijó el rumbo del proyecto blanquiazul en metas fuera de la parcela deportiva y mostró su alineación con Caja Rural de Zamora. Una visión común que refuerza el convenio firmado por ambas partes.

Tras agradecer a Caja Rural su apoyo y asegurar que "contar con Caja Rural como sponsor está a la altura de pocos y es todo un lujo para los clubes de Zamora", Pérez aseguró que la intención del River Zamora es continuar con la línea de trabajo instaurada el pasado curso: "fue un curso fuera de lo común, se hizo mucho trabajo y muchas cosas bien. Además, también aprendimos de las cosas que se hicieron más. Nuestra intención es seguir en la misma línea, seguir construyendo club y familia".

Para alcanzar ambas cotas, el River Zamora apuesta por Juanito como técnico de su primer equipo. Una incorporación que ya desde el primer momento transmitió "un feeling diferente" a Pérez y el resto del club blanquinegro. "Él quería volver a Zamora y tiene nuestra confianza al cien por cien", comentó el presidente, asegurando que si bien "se ha hecho un equipo chulo" para Segunda División B, la parcela deportiva es "segundaria" para él. "Me interesa más, a nivel institucional, seguir creciendo y mejorando nuestra imagen".

Bajo ese prisma, Juanito habló también de la temporada que tiene el River Zamora por delante. Y, a pesar de no dudar al afirmar que es un entrenador al que le gusta "ganar siempre", puso por delante de las victorias esos "valores" y objetivos que tanto Caja Rural de Zamora como su nuevo club tienen en mente. "El proyecto no es nuevo, lo que empezó el club anteriormente a mi llegada ha ido creciendo y mi intención es ir de la mano del club", expuso el entrenador, añadiendo: "hay que tener valores, están por encima de los resultados y, aunque esto vaya de ganar, eso es lo más importante".

En cuanto al futuro deportivo, Juanito admitió que la Segunda División B es "una categoría complicada", pero que el River Zamora "está en el buen camino" para hacer algo importante. "Hay que seguir trabajando y no por mejorar lo hecho hasta ahora, sino por hacerlo crecer. Tenemos que ver en qué áreas se puede dar un paso adelante", indicó, apuntando a la labor de base: "contar con la cantera no es fácil, pero ya en pretemporada estamos contando con varios jugadores de la base. No quiere decir que vayan a estar en dinámica desde ahora, pero es un comienzo, un punto de partida". Una aproximación que vivieron en su día Pablo y Alejandro, a los que expuso como referencia y que son "el trabajo de todo el club y la gran motivación" para los jugadores de categorías inferiores.

Además, Juanito aseguró que "el club ha hecho un gran esfuerzo para tener una plantilla competitiva", pero que no por ello o por su regreso siente presión al respecto. "Nosotros nos marcamos trabajar día a día, sin renunciar a nada", subrayó, afirmando que el River Zamora va en serio "sea el que sea su entrenador", como ya quedó demostrado el pasado curso.

A nivel personal, Juanito aseguró que regresa a Zamora "con mucha ilusión" y "en un momento ideal en todos los sentidos". "Tengo una deuda pendiente por Zamora, querría hacer un ciclo importante y poner al club en el lugar que se merece", expuso el técnico como gran ambición de su nuevo paso por la capital del Duero, un lugar que todavía le hace "sentir mariposas en el estómago, pese a la edad". Unos nervios que son muestra de su ambición, necesaria para que el club alcance ese objetivo de crecer y convertirse en todo un referente.