Leticia Soares, experiencia internacional en el juego interior del Recoletas Zamora

El Recoletas Zamora continúa reforzando su proyecto para la temporada 2026/27 y lo hace con un fichaje de gran nivel para su juego interior. La internacional brasileña Leticia Soares vestirá de naranja tras competir al máximo nivel con el SL Benfica, uno de los clubes más importantes del baloncesto portugués.Con 1,89 metros de altura y una dilatada trayectoria tanto en Brasil como en Europa, Leticia llega a Zamora para aportar experiencia, solidez y liderazgo en la pintura. Internacional absoluta con Brasil y habitual en las convocatorias de su selección, la nueva pívot naranja combina presencia física, capacidad reboteadora, movilidad y un notable talento ofensivo, cualidades que la han convertido en una de las interiores más fiables del panorama sudamericano.

Tras consolidarse en la liga brasileña, donde defendió la camiseta del SESI Araraquara y conquistó importantes títulos nacionales, Soares dio el salto al baloncesto europeo de la mano del SL Benfica. En el conjunto lisboeta fue protagonista en la conquista del campeonato portugués y de la Copa de Portugal, además de disputar la EuroCup Women, donde volvió a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel frente a algunos de los mejores equipos del continente.

Su llegada supone un importante salto de calidad para el juego interior del Recoletas Zamora. La pívot brasileña destaca por su intensidad en ambos lados de la pista, su capacidad para dominar el rebote, su eficacia cerca del aro y su experiencia en escenarios de máxima exigencia, cualidades que la convierten en una jugadora llamada a ser una de las referencias del equipo.

Impresiones del entrenador

El entrenador del Recoletas Zamora, Raúl Pérez, se muestra muy satisfecho con la incorporación. "Leticia es una jugadora con una trayectoria muy importante. Ha competido en un club del nivel del Benfica, ha jugado EuroCup y es internacional con Brasil. Nos aporta experiencia, físico y mucha presencia en la pintura”. El técnico naranja también destaca su encaje en el proyecto del club: “Es una pívot muy completa, capaz de hacer muchas cosas en la pista. Nos dará consistencia en defensa, rebote y puntos cerca del aro, pero también movilidad y lectura del juego. Estamos convencidos de que su experiencia y su mentalidad competitiva ayudarán a crecer al equipo desde el primer día”.

Con el fichaje de Leticia Soares, el Recoletas Zamora incorpora a una jugadora contrastada, acostumbrada a competir por títulos y con experiencia internacional, que llega con la ilusión de afrontar un nuevo reto en la Liga Femenina Challenge y convertirse en una pieza fundamental del ambicioso proyecto naranja para esta temporada.