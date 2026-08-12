El Zamora CF da muestras de talento y firma un empate con la Cultural Leonesa en el Memorial Agustín Villar

El Zamora CF saldó este miércoles un nuevo ensayo de pretemporada con un nuevo empate. Esta vez ante la Cultural Leonesa, en un Memorial Agustín Villar en el que los locales fueron de menos a más para acabar mereciendo un triunfo que no llegó.

Tras el espectáculo cósmico que ofreció el eclipse total , Zamora CF y Cultural Leonesa saltaron al verde buscando honrar la memoria de Agustín Villar con un buen encuentro de fútbol. Una muestra de cariño más hacia el eterno capitán rojiblanco y su familia, protagonista en los prolegómenos como es costumbre en la cita en recuerdo del de Peleagonzalo.

Susto para empezar

La contienda, sin embargo, no arrancó con deleite para el aficionado; lo hizo con susto. Sancho recibía un golpe durante el primer minuto de juego y era atendido fuera del campo , para regresar poco después y ser sustituido en el minuto 30.

El lapso en superioridad numérica fue suficiente para que la Cultural Leonesa tomara el mando de la apertura, gozara del primer disparo a puerta y del primer saque de esquina. Eso sí, el Zamora CF no tardó en equilibrar la balanza con Fabi, Sancho y Moreno dando vida a la banda derecha del ataque local, que tuvo en un error del meta local la ocasión más clara del primer cuarto de hora.

Gol en contra

Los siguientes minutos mantuvieron la tónica típica de pretemporada. Ritmo bajo, errores y algún "chispazo" individual para salpimentar el tramo previo al primer gol, el 0-1. Un tanto que llegó en el minuto 21 tras un balón a la espalda y error de marca de la zaga local, posibilitando un disparo que atajó Árbol, vendido a la hora de detener el segundo intento tras su rechace.

Pedro Benito rompía la igualdad y el Zamora CF buscó, sin dilación, devolver el golpe. Se aproximó a área rival varias veces antes de la media hora de juego, pero sin lograr inquietar a Parera bajo palos. De hecho, la más peligrosa la tuvo Cardero con un tiro a la escuadra sobre la meta zamorana que se fue por bien poco.

Diego Moreno, ante un rival de la Cultural / V. G.

Aun así, el Zamora CF no perdió de vista el arco rival y siguió probando fortuna hasta que un potente chut de Izan no fue bien atajado por Parera, permitiendo a un atento Carbonell poner las tablas cuando corría el minuto 34 con un remate inapelable en el área.

El gol, y el parón técnico anterior, sentó de lujo al Zamora CF, que pasó a cerrar la primera parte dominando el juego y haciendo méritos para el 2-1, tanto que pudo llegar en un robo en área rival que Fabi no pudo concretar. Parera despejó de puños su disparo.

Segunda mitad en el Ruta de la Plata

Con el descanso Árbol dejó paso a Piedra en el marco local, rehusando Óscar Cano al típico carrusel de cambios. Eso permitió al Zamora CF un inicio firme de reanudación, si bien los primeros compases gozaron de bastante equilibrio con un acercamiento leonés por parte de Ndiaye como acción más notable.

A la hora de juego, Cano introdujo a Isaiah y el recién llegado Mauro Costa. Dos jugadores que dieron continuidad al buen desempeño del centro del campo de un Zamora CF que hizo más rotaciones diez minutos más tarde, con el partido ya pasando más rápido de área a área. Eso sí, sin grandes ocasiones de gol.

Izan, dispara entre rivales, en el Zamora CF - Cultural / V. G.

La Cultural Leonesa, también aprovechó la ocasión para hacer ocho cambios de una tacada, prometiendo más garra en la recta final. Un desenlace que arrancó con una buena ocasión de Hidalgo y que el Zamora CF buscó vivir en área rival.

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En la recta final, todo pudo pasar. Mauro Costa buscó el 2-1 e Iker Piedra atajó abajo para evitar un tanteo adverso. Pero fue el Zamora CF quien puso una marcha más con Luismi teniendo la opción de deshacer el 1-1 final. Resultado que no hizo justicia al equipo de Cano, al que le falta todavía chispa para convertir su talento en gol.