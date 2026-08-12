Fútbol | Tercera RFEF
El CD Villaralbo, otra vez al verde ante Unionistas de Salamanca B
El equipo azulón juega esta tarde (19.45 horas) su segundo amistoso de la pretemporada para comprobar su evolución
Nuevas probaturas, más cargas y reparto de minutos. Tres días después de estrenar su ciclo de amistosos ante el Ciudad Rodrigo (1-1, con gol de Rubo Blanco), el CD Villaralbo regresa al verde. El equipo dirigido por Pablo Cortés juega esta tarde (19.45 horas, si nada cambia), su segundo partido estival. En esta ocasión, los azulones volverán a desplazarse, aunque no demasiado lejos. La plantilla medirá fuerzas con el filial de Unionistas que, al igual que ellos, está en Tercera RFEF. Se trata de una cita importante y que permitirá al staff técnico ver realmente en qué momento se encuentra su equipo, siendo conscientes todos de que queda mucho por hacer y es que aún faltan semanas para que arranque la competición.
Para este choque, el técnico villaralbino tendrá disponibles a todos sus hombres y volverá a introducir cambios para poner en práctica cuestiones y conceptos que quiere que los suyos asimilen. Ya el sábado, el equipo se estrenará en casa, en Los Barreros, ante el Palencia, en partido de Copa Federación.
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