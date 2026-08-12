Piragüismo
Ainnare García formará parte del equipo nacional de piragüismo
La Federación incluye a la zamorana en su concentración permanente en Asturias
Ainnare García, gran promesa del piragüismo zamorano, recibió la notificación más esperada, esa por la que lleva meses luchando y peleando sobre la piragua: la convocatoria para formar parte del grupo permanente del equipo nacional.
Así, la palista del San Gregorio Ciudad de Zamora, todavía en edad cadete, cumple con su sueño y estará durante todo el año lectivo en la concentración de Mujer Kayak Júnior, que la Federación Española desarrolla en Asturias. El comienzo de esta concentración será el 8 de septiembre ya que las clases arrancarán el 9, y Ainnare comenzará entonces una nueva etapa en su vida personal y deportiva que se ha ganado a golpe de éxito. Para el club y su entrenador, Kike Linares, la felicidad por esa noticia es absoluta y es que la joven ha trabajado mucho, con resultados incluidos, para que esta convocatoria fuese una realidad.
Ahora, la joven formará parte de un grupo seleccionado entre las mejores del panorama nacional y compaginará los estudios con el piragüismo, siempre bajo la supervisión de los técnicos y responsables federativos.
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