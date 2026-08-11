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Fútbol / Primera RFEF

El Zamora CF y el Rayo Sanluqueño firman un acuerdo de colaboración

El reto es «estrechar la relación entre ambas entidades e impulsar el desarrollo y la formación dentro de sus respectivas estructuras deportivas"

Javier Páez y el máximo responsable del Rayo Sanluqueño

Javier Páez y el máximo responsable del Rayo Sanluqueño / ZCF

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P. F.

El Zamora Club de Fútbol y el CD Rayo Sanluqueño han alcanzado un acuerdo de colaboración con el objetivo de «estrechar la relación entre ambas entidades y continuar impulsando el desarrollo y la formación dentro de sus respectivas estructuras deportivas». Tal y como informa el club en su página web, «este convenio establece un marco de cooperación entre ambos clubes que permitirá trabajar conjuntamente en diferentes ámbitos deportivos y formativos, favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias, así como el desarrollo y seguimiento del talento».

La alianza, apuntaron en el mismo texto, «nace de la voluntad de ambas entidades de establecer una relación estable basada en la cooperación y el crecimiento conjunto, generando nuevas oportunidades que contribuyan a fortalecer sus respectivos proyectos deportivos».

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Tras hacer pública esta información, y a falta de detalles concretos, desde el Zamora CF valoraron muy positivamente este acuerdo con el CD Rayo Sanluqueño y le agradecieron «su predisposición para iniciar una etapa de colaboración que esperamos resulte beneficiosa para ambos clubes».

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