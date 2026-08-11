Sanabria despide hasta el próximo año al Balonmano Zamora: Cierre a un campus sobresaliente

El Balonmano Zamora puso fin a su estancia en tierras sanabresas con el punto y final de la última edición del Campamento de Balonmano de Sanabria. Una cita que reunió en este idílico paraje a un total de 27 jóvenes para disfrutar de una semana marcada por el deporte, la convivencia, la diversión y el aprendizaje.

Los integrantes de la iniciativa del club pistacho pudieron disfrutar este verano de una programación completa en la que, además de la práctica de balonmano, pudieron desarrollar actividades y experiencias en entornos naturales y visitar puntos importantes de la provincia como el Centro del Lobo o el Lago de Sanabria. Momentos que ya forman parte del bagaje deportivo, cultural y social de los niños y niñas que apostaron por esta alternativa dentro de sus vacaciones estivales.

Foto de grupo del Campamento de Sanabria 2026 del Balonmano Zamora. / Balonmano Zamora

Uno de esos instantes que quedarán para siempre en la memoria de los jóvenes participantes fue la visita del primer equipo, el Caja Rural Balonmano Zamora de Felipe Barrientos, cuyos primeros pasos en la preparación para su vuelta a División de Honor Plata también pasaron por Sanabria. Allí compartieron con los jóvenes tanto entrenamientos como diferentes actividades que reforzaron el vínculo entre cantera y primer equipo.

Camino, visita de lujo

El Campamento de Balonmano de Sanabria 2026 también contó con la visita de toda una leyenda de los "Guerreros de Viriato". Miguel Camino, que colgó las zapatillas a inicio de este verano, pudo compartir su experiencia y conocimientos con los participantes, aportando una perspectiva diferente sobre el deporte y sobre todo aquello que supone crecer dentro del balonmano.

El Balonmano Zamora ha señalado que, tras ponerse el broche a esta actividad, el Campamento de Balonmano de Sanabria 2026 ha sido ampliamente positivo. La entidad ha destacado el gran comportamiento de sus 27 participantes, tanto por su implicación por su actitud al programa planteado, agradeciendo a su vez el apoyo del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora, Gaza, Villa Lucerna, el IES Valverde de Lucerna, la Junta de Castilla y León para el desarrollo de esta iniciativa, siendo imposible sin su ayuda llevar a cabo esta iniciativa tan importante para el club. Una de las actividades claves de la temporada pistacho que se espera vuelva a tener continuidad en 2027.