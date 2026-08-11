Rui Muga y Galván lideran el Cross de Torregamones

El portugués Rui Muga y la zamorana Cristina Galván fueron los grandes vencedores del Cross de Torregamones, una prueba organizada por el Ayuntamiento de la localidad en la que los participantes cubrieron un circuito de 10 kilómetros. Los participantes partieron a las diez de la mañana, aprovechando la buena temperatura de las primeras horas del día.

| CEDIDAS

Con un tiempo de 35:50, el atleta luso cruzaba la meta en solitario haciéndose con una nueva victoria. Poco después llegaba a término Jorge Rodríguez, del Vino de Toro Caja Rural, para completar el trío vencedor con Ricardo Pires, del Miranda do Douro.

Poco a poco, los atletas fueron llegando a meta hasta que en el puesto décimo octavo de la general llegaba la primera fémina. Cristina Galván, del Zamora Corre, se hacía con la victoria, parando el cronómetro en 47:53. No tardó en conocerse el trío ganador y es que poco después completaba los 10.000 metros Inés Neto, mientras que Henar garrote cerraba el podio. De forma paralela, también se desarrolló una ruta senderista de 4 kilómetros por los alrededores del municipio, dejando también espacio para las pruebas infantiles, donde los más pequeños también pudieron disfrutar del mejor atletismo y llevarse los aplausos de los presentes.

La bonita jornada deportiva se completó con un aperitivo para los asistentes y actividades para coronar, junto con la entrega de trofeos, esta bonita jornada.