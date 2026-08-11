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Ciclismo / BTT

Marcha BTT: Vimioso y Trabazos, unidos por el Iberlobo

La frontera hispano lusa acogió una Marcha BTT de 22 kilómetros, acompañada por multitud de actividades lúdicas y deportivas

Los participantes en la Marcha BTT de 22 kilómetros entre Vimioso y Trabazos. | CEDIDAS

Los participantes en la Marcha BTT de 22 kilómetros entre Vimioso y Trabazos. | CEDIDAS

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

De enorme éxito se puede calificar el evento transfronterizo que tuvo lugar este pasado fin de semana con el deporte, en concreto con el ciclismo, como eje conector y gran protagonista. Bajo el lema "Pedalea, descubre y conecta", se celebró el Iberlobo on Bike, una cita que contó con un amplio programa de actividades del que disfrutaron muchos aficionados y vecinos de la raya.

El punto principal del programa elaborado por la organización fue la Marcha BTT entre Vimioso y Trabazos de 22 kilómeros. Los participantes fueron desplazados en autobús hasta el municipio luso y desde allí emprendieron el camino de vuelta, sobre dos ruedas, y disfrutando de los bellos parajes de La Raya hasta llegar, de nuevo, a la localidad de Trabazos, y todo bajo una gran ambiente. Mientras esperaban la llegada de los ciclistas, hubo también marchas en bici por el pueblo para todas las edades y otras iniciativas para los más pequeños (hinchables, juegos de madera...), para acabar todo un concierto del que puedieron disfrutar los presentes.

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Vimioso y Trabazos, unidos por el Iberlobo | FIRMA DE FOTO

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