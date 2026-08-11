Atletismo
Lara de Castro fue la mejor fémina del Trail Entrelobos
La atleta del Zamora Corre estuvo acompañada en el podio por Ana Temprano y Bárbara Rodríguez, mientras que Alejandro Montalvo fue segundo de la general
La zamorana Lara de Castro fue la vencedora de la prueba reina del Trail Entrelobos, que se celebró en Robledo de Sanabria con una magnífica acogida de corredores. A la ganadora, que paró el crono en 01:22:25, la acompañaron en el podio Ana Temprano, del Cimas, y Bárbara Rodríguez. Mientras, Alejandro Montalvo fue segundo en la general, solo superado por Ander Nafarrete, y seguido por José Macedo.
En la distancia corta, el Entrelobos dejó también buenos registros. En categoría masculina, los vencedores fueron Alfonso Martínez, Julio Alberto Hernández y Raúl Chimeno (AMZ), mientras que en féminas lideraron la clasificación Amanda Martín, Ane Ormaetxea y Silvia Fuentes.
Hay que recordar que esta prueba, incluida en el circuito provincial, está hermanada con el Cerdirock y juntos recaudaron fondos para La Ilusión de Elisabeth y Corriendo con el Corazón por Hugo.
CLASIFICACIONES
15 kilómetros - masculino
1.- Ander Nafarrate
2.- Alejandro Montalvo
3.- José Macedo
4.- Santiago Mezquita
5.- Jorge Fraile
6.- Donato Luis
7.- Basilio Velasco
8.- Samuel Sánchez
9.- Manuel Belver
10.- Leonardo Fernandes
15 kilómetros - femenino
1.- Lara de Castro
2.- Ana Temprano
3.- Barbara Rodríguez
4.- Tania Sánchez
5.- Liliana Morais
10 kilómetros - masculino
1.- Alfonso Martínez
2.- Julio Alberto Hernández
3.- Raúl Chimeno
4.- César Pires
5.- Ángel Vicente
6.- Samuel Pérez
7.- Roberto de Gonzalo
8.- Kevin Marin
9.- Iván Rábano
10.- Aitor Velasco
1O kilómetros - femenino
1.- Amanda Martín
2.-Ane Ormaetxea
3.- Silvia Fuentes
4.- Asun Diez
5.- Maite Pascual
- El Carné 60 CyL ofrece ventajas en más de 800 establecimientos
- Once investigados por una estafa de 44.000 euros en Zamora: ya hay un detenido de 19 años
- Hallan muerto a un bebé en un domicilio en Toro
- ¿Se va a ver el eclipse desde mi pueblo de Zamora?
- Los siete lugares idóneos para ver el eclipse solar sin salir de Zamora capital
- Fariza solicita 'amparo' a la Junta por el 'abandono absoluto' del Arroyo del Pisón, una de las 'líneas de defensa' de Sayago
- Ricobayo, el pueblo zamorano marcado por un puente romano, una barca histórica y la construcción de su gran embalse
- Autobuses gratuitos conectarán la Plaza de Alemania con los mejores puntos de observación del eclipse en Zamora