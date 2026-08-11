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Lara de Castro fue la mejor fémina del Trail Entrelobos

La atleta del Zamora Corre estuvo acompañada en el podio por Ana Temprano y Bárbara Rodríguez, mientras que Alejandro Montalvo fue segundo de la general

Podio femenino en el Trail Entrelobos

Podio femenino en el Trail Entrelobos / Cedida

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

La zamorana Lara de Castro fue la vencedora de la prueba reina del Trail Entrelobos, que se celebró en Robledo de Sanabria con una magnífica acogida de corredores. A la ganadora, que paró el crono en 01:22:25, la acompañaron en el podio Ana Temprano, del Cimas, y Bárbara Rodríguez. Mientras, Alejandro Montalvo fue segundo en la general, solo superado por Ander Nafarrete, y seguido por José Macedo.

Podios masculino, distancia larga.

Podios masculino, distancia larga. / Cedida

En la distancia corta, el Entrelobos dejó también buenos registros. En categoría masculina, los vencedores fueron Alfonso Martínez, Julio Alberto Hernández y Raúl Chimeno (AMZ), mientras que en féminas lideraron la clasificación Amanda Martín, Ane Ormaetxea y Silvia Fuentes.

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Hay que recordar que esta prueba, incluida en el circuito provincial, está hermanada con el Cerdirock y juntos recaudaron fondos para La Ilusión de Elisabeth y Corriendo con el Corazón por Hugo.

CLASIFICACIONES

15 kilómetros - masculino

1.- Ander Nafarrate

2.- Alejandro Montalvo

3.- José Macedo

4.- Santiago Mezquita

5.- Jorge Fraile

6.- Donato Luis

7.- Basilio Velasco

8.- Samuel Sánchez

9.- Manuel Belver

10.- Leonardo Fernandes

15 kilómetros - femenino

1.- Lara de Castro

2.- Ana Temprano

3.- Barbara Rodríguez

4.- Tania Sánchez

5.- Liliana Morais

10 kilómetros - masculino

1.- Alfonso Martínez

2.- Julio Alberto Hernández

3.- Raúl Chimeno

4.- César Pires

5.- Ángel Vicente

6.- Samuel Pérez

7.- Roberto de Gonzalo

8.- Kevin Marin

9.- Iván Rábano

10.- Aitor Velasco

1O kilómetros - femenino

1.- Amanda Martín

2.-Ane Ormaetxea

3.- Silvia Fuentes

4.- Asun Diez

5.- Maite Pascual

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