Lara de Castro fue la mejor fémina del Trail Entrelobos

La zamorana Lara de Castro fue la vencedora de la prueba reina del Trail Entrelobos, que se celebró en Robledo de Sanabria con una magnífica acogida de corredores. A la ganadora, que paró el crono en 01:22:25, la acompañaron en el podio Ana Temprano, del Cimas, y Bárbara Rodríguez. Mientras, Alejandro Montalvo fue segundo en la general, solo superado por Ander Nafarrete, y seguido por José Macedo.

Podios masculino, distancia larga. / Cedida

En la distancia corta, el Entrelobos dejó también buenos registros. En categoría masculina, los vencedores fueron Alfonso Martínez, Julio Alberto Hernández y Raúl Chimeno (AMZ), mientras que en féminas lideraron la clasificación Amanda Martín, Ane Ormaetxea y Silvia Fuentes.

Podio masculino en 10 kilómetros / Cedida

Las mejores féminas del Trail corto. / Cedida

Hay que recordar que esta prueba, incluida en el circuito provincial, está hermanada con el Cerdirock y juntos recaudaron fondos para La Ilusión de Elisabeth y Corriendo con el Corazón por Hugo.