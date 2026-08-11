Jódar supera a Fils, se mete en por primera vez en semis de un Masters 1000 y acaricia el 'Top 10'

El español Rafa Jódar se clasificó este martes en Canadá por primera vez para las semifinales de un Masters 1000 tras derrotar por segunda vez en dos semanas al francés Arthur Fils, un triunfo con el que escala provisionalmente al puesto 11 del mundo.

Jódar, oficialmente 15 de la ATP, derrotó a Fils (n.24) por 7-6(5) y 6-3 en 1 hora y 42 minutos. En semifinales, se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima (n.31), que se deshizo también este martes del italo-argentino Luciano Darderi (n.22) por 6-2 y 6-3.

Para Jódar, la de Montreal será la cuarta semifinal del año, el de su debut en el circuito, después de Marrakech (campeón), Barcelona y Washington (finalista).

Además, la victoria ante Fils no solo pone a Jódar a las puertas del 'Top 10', que ahora mismo cierra el estadounidense Ben Shelton, sino que le mete de lleno en la pelea por las Finales de la ATP, donde escala provisionalmente el sexto puesto.

Jódar sería el primer debutante en el circuito en clasificar para unas Finales de la ATP si logra el billete para Turín en noviembre.

Jódar en dos sets

La de este martes era la tercera vez que Jódar y Fils cruzaban sus caminos este año. El francés se impuso en la primera, en las semifinales del Godó, pero el madrileño saldó cuentas hace justo dos semanas en Washington.

El partido se le puso rápidamente muy de cara a Jódar. El español rompió el primer juego de Fils y se puso 3-0.

El madrileño tuvo en sus manos una barrida con cinco bolas de 'break' en los siguientes dos juegos de Fils, pero el francés salvó todos los puntos, uno tras otro.

Crecido, Fils recuperó el 'break' en el séptimo juego del set para el 4-3 abajo, que consolidó con su saque después de una interrupción por lluvia de cerca de una hora.

En el 'tie-break', Jódar se apuntó un 'mini-break' en el tercer punto, ventaja suficiente para ganar el desempate por 7-5 en su tercera bola de set, la primera con su saque.

Jódar se apuntó otro 'break' temprano en el segundo set, que cerró con una espectacular volea cruzada. Fils, frustrado, destrozó su raqueta. Pero el francés recuperó el 'break' en el siguiente juego, poniendo el 2-2 en el marcador.

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Pero en el séptimo juego, el madrileño volvió a romper, en blanco, para el 4-3 y esta vez consolidó el 'break' con su saque para ponerse 5-3. Al resto, Jódar desaprovechó tres bolas de partido antes de sellar, a la cuarta, su pase a las semifinales.

Fuente: El Periódico