Cristian Escribano conquista la catedral del autocross nacional: Épica victoria zamorana en Arteixo

Cristian Escribano consiguió salir por la puerta grande del circuito José Ramón Losada, considerado la catedral del autocross español, al imponerse en el 30º CEAX Arteixo dentro de la División I con una victoria de las que quedarán para la historia de la prueba.

Misión: Recuperar el liderato en una cita histórica

El piloto zamorano, en plena lucha por el título nacional en División I, acudía a la cuarta cita del Campeonato de España de 2026 tras ceder el liderato de la general en Carballo. Un paso atrás en su particular pugna con Roberto Martínez, nuevo líder, que estaba dispuesto a enmendar en la emblemática cita de Arteixo. Una prueba que, por su trigésimo aniversario, hacia historia con nada menos que 146 pilotos en liza y centenares de espectadores pendientes de las diferentes categorías disputadas.

Un inicio sufrido y con incendio incluido

Escribano salió a pista con su Skoda Fabia S2000 dispuesto a darlo todo desde el primer metro, pero tuvo que sufrir de lo lindo en una División I cuya competición se desarrolló de forma emocionante. Desde la primera manga clasificatoria, hasta la final que acabó encumbrando al piloto zamorano.

Todas las ganas con las que partía Cristian Escribano por recortar los 15 puntos de desventaja en la clasificación general chocaron de frente con un guion adverso en las mangas iniciales. Diego Moya marcaba el ritmo en la calificación, con Tito Rodríguez y José Lista repartiéndose el resto de clasificatorias; mientras, el zamorano se encontraba con grandes dificultades como un conato de incendio en su Skoda Fabia S2000. Un incidente con el que parecía decir adiós a sus opciones de hacer algo grande en Arteixo.

A por todas en la final y triunfo épico

Sin embargo, el fuego no afectó de manera notable al vehículo de Escribano, cuyo ímpetu no se vio aplacado por las llamas o el buen hacer de sus rivales. Así, el zamorano dejó atrás lo ocurrido y puso su vista en la gran final, a la que iría con el cuchillo entre los dientes, como se pudo comprobar nada más darse la salida.

Escribano, con una gran maniobra, se situó al frente de la gran final en las primeras curvas y pasó a dominar con mano de hierro la carrera a ocho vueltas. Giros en los que disipó cualquier duda sobre el estado de su coche, mostrando un alto nivel de pilotaje para completar la prueba con un insuperable tiempo de 7:44.204. Un registro que le permitía pasar del infierno de las llamas al cielo de la victoria, consiguiendo así su primer y épico triunfo en el circuito José Ramón Losada bajo la atenta mirada de figuras como Luis R. Moyá, bicampeón del Mundo que disfrutó del protagonista del día en División I en el 30º aniversario de Arteixo.

La victoria de Escribano, que quedará ya para la historia de la catedral del autocross nacional, permite al zamorano encarar con muchas opciones el final del Campeonato de España. Una disputa de la que restan dos asaltos: Ara Lleida y Jerez de los Caballeros.

Sotelo, séptimo en División II

Por otra parte, la participación zamorana en Arteixo el pasado fin de semana no se limitó a la gran actuación de Cristian Escribano. En División II, Julio Sotelo luchó con su Citroën Saxo VTS por seguir sumando puntos a su casillero, que antes de la cita en tierras coruñesas le situaba en tercera posición de la clasificación general.

Sotelo, que se aplicó al máximo, no pudo acercarse a los primeros puestos de la prueba en esta ocasión. El zamorano terminó la gran final de División II en séptima posición, lejos de la primera plaza que ocupó Gabriel Serrano, que se distancia en la tabla y mantiene su disputa por el campeonato con Joan Salich.