Colby Rogers, nueva baja en el Caja Rural CB Zamora

El Caja Rural CB Zamora ha anunciado este martes una nueva baja para su proyecto de cara a la temporada 2026-2027. Colby Rogers no continuará en el conjunto azul la próxima temporada y dejará su hueco libre para una nueva incorporación.

El jugador americano, que llegó el pasado verano a Zamora para disputar su primera campaña en España con el objetivo de consolidar su carrera en territorio europeo, fue una de las figuras del gran desempeño del plantel de Saulo Hernández. Así lo indican sus números en la únitca temporada que disputó en el Caja Rural CB Zamora, campaña en la que firmó 341 puntos en liga regular a lo largo de casi 700 minutos de juego en los 31 encuentros que saltó a pista.

Colby Rogers, ante Gipuzkoa Basket. / Jose Luis Fernández

Destacado por su acierto exterior en su etapa formativa, arma que permitió al Caja Rural CB Zamora atar más de un encuentro, Rogers fue determinante a lo largo de varios encuentros con sus 73 triples durante el curso en Primera FEB. Un acierto al que sumó también 44 canastas de 2 puntos, 34 tiros libres, así como 60 rebotes y 24 asistencias. Número que le permitieron destacar más allá del perímetro y llamar la atención de muchos equipos.

La salida de Rogers se une a la de otras figuras de la pasada campaña y supone un nuevo cambio en la plantilla del Caja Rural CB Zamora, que cuenta ya con negociaciones avanzadas por diferentes jugadores que podrían terminar de cuajar a lo largo de los próximos días. Nuevos fichajes como Palmquist, Faye, Carralero o Isern, necesarios para dar forma al equipo con el que los zamoranos afrontarán su tercera campaña en Primera FEB.