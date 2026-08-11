El Atlético Benavente regresa al trabajo muy renovado

El nuevo Atlético Benavente Caja Rural ya ha dado los primeros pasos en La Rosaleda. El equipo blanquiazul, que volverá a competir en la Segunda División B de fútbol sala, completó su primera sesión de trabajo a las órdenes de Óscar García Poveda, que se pone al frente de la nave tras su paso el pasado curso por el River Zamora.

Como ya es tradición, sobre la pista del pabellón benaventano y con jugadores y miembros del cuerpo técnico presentes, la directiva, junto con responsables del Ayuntamiento y Caja Rural, tomó la palabra para dar la bienvenida a los efectivos, unos nuevos y otros veteranos, que volverán a defender el escudo del club. El presidente, Álvaro Arias, indicó que el que tienen en el horizonte más cercano es un año "si cabe, más ilusionante que los anteriores". "Somos un Atlético Benavente un poco nuevo. A los fichajes, que sois bastantes, desearos la mejor de las suertes, que trabajéis mucho, que lo deis todo en la pista, que eso el aficionado de Benavente lo sabe valorar y que eso favorecerá vuestra integración, tanto dentro del club como de la ciudad. A los que ya paséis a ser más veteranos, aunque llevéis relativamente poco algunos, os pido que ayudéis a los nuevos a que se integren, que le transmitáis los valores del club y que así ellos puedan disfrutar de la ciudad y de la afición", indicó el responsable quien también tuvo palabras para el entrenador que "fue nuestra primera opción y sabemos que sabrá sacar de la plantilla lo mejor de cada uno para conseguir los objetivos", concluyó sin olvidarse de agradecer la ayuda del Consistorio y de Caja Rural.

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Acto seguido tomó la palabra la alcaldesa de la ciudad, Beatriz Asensio, quien dio la bienvenida a los nuevos integrantes, a quienes les deseó que disfrutaran de Benavente y del ambiente que vivirán en el pabellón en cada partido en casa. "Cada sábado llenáis el pabellón y para Benavente es todo un orgullo, tanto aquí como fuera, cuando lleváis el nombre de la ciudad. Desearos, por supuesto, los mejores de los logros en esta temporada. Siempre os dejáis la piel por así hacerlo y quiero especialmente transmitir el agradecimiento a toda la afición que, sábado tras sábado, aquí en casa os acompaña, porque, por supuesto, os da toda la fuerza del mundo", un mensaje compartido por la concejala de Deportes, quien también recordó el apoyo que desde el Ayuntamiento se ofrece al club en materia económica, al igual que Caja Rural, principal patrocinador, desde donde se mostraron "muy orgullosos" de seguir al lado de la entidad.

También dio su primera charla el nuevo técnico. García Poveda explicó que desde la primera toma de contacto con Benavente sintió algo especial y "cuando hablé con la Junta Directiva no los dejé ni hablar. La primera frase que les dije es que yo quiero entrenar este equipo, quiero coger este proyecto". "Afortunadamente, después de muchos años, estoy aquí. Yo voy a dejarme todo lo que tengo por intentar que Benavente esté donde se merece y lo único que os puedo prometer es que voy a trabajar al máximo para que esto sea así. Espero que estemos todos de la mano y en la misma línea", apuntó el responsable de banquillo.

Cerró el pequeño acto, que sirvió como pistoletazo de salida, Ángel Manteca quien recordó y puso en valor la masa social del club y pidió a todos los integrantes que fueran "felices en cada entrenamiento y cada partido". Para acabar les demandó "compromiso y actitud porque hay un escudo, patrocinadores, masa social y cantera".