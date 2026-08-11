Fútbol
El amistoso entre el Zamora CF y la Cultural Leonesa cambia de hora: se podrá ver el eclipse y luego ir al fútbol
El partido, que será el Memorial Agustín Villar, en el Ruta de la Plata se pospone hasta las 21.00 horas
Cambio de planes. Aunque el lunes desde el Zamora CF se insistía en que no habría cambio de hora en el partido amistoso entre el equipo rojiblanco y la Cultural Leonesa, sí lo ha habido finalmente.
De este modo, el encuentro, que será el Memorial Agustín Villar, tal y como anunciaron ayer por la noche en redes sociales, cambia de hora y comenzará a las 21.00 horas. Eso permitirá a los aficionados disfrutar de un eclipse de sol único y después acercarse al Ruta de la Plata.
Respecto a los motivos que han llevado a tomar esta decisión, en un comunicado el club rojiblanco explicó que "el Zamora CF planteó desde un primer momento la posibilidad de disputar el encuentro a las 21:00 horas. Sin embargo, en aquel momento no fue posible alcanzar un acuerdo entre ambos clubes para establecer dicho horario, por lo que finalmente se fijó el inicio a las 20:15 horas, tal y como fue comunicado posteriormente a nuestros aficionados". "En las últimas horas, y ante las circunstancias derivadas del eclipse, la Cultural y Deportiva Leonesa ha reconsiderado su posición inicial respecto al horario, mostrando su conformidad para que el encuentro pueda comenzar a las 21:00 horas De esta forma, y existiendo ahora acuerdo entre ambas entidades, el Zamora CF – Cultural y Deportiva Leonesa se disputará mañana, miércoles 12 de agosto, a las 21:00 horas en el Estadio Ruta de la Plata".
Precios
En cuanto a la venta de entradas, el precio para aquellos que no sean socios será de 12 euros en Tribuna y 8 euros en Fondo Norte. Los socios de Preferencia podrán ubicarse tanto en Tribuna como en Fondo Norte, mientras que los socios de Fondo Sur podrán acceder a la zona de Fondo Norte. Además, los niños de 0 a 14 años podrán adquirir su entrada por un precio reducido de 5 euros.
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