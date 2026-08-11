Alba Abollo acaba con récord personal su participación en el Campeonato Mundial de Verden

Alba Abollo saldó con muy buena nota el Campeonato del Mundo de Doma Clásica para Caballos Jóvenes 2026 disputado en la localidad de Verden (Alemania). Una cita en la que la joven amazona zamorana fue de menos a más para acabar completando una notable participación entre los mejores jinetes del planeta.

Abollo, que arrancó el campeonato con una jornada discreta, pudo resarcirse de su debut en el último día de competición dentro de la "Small Final" de la categoría 7 años. Montando a "Koko de Paraíso", la zamorana saltaba a pista dispuesta a hacerse con una de las tres plazas en juego para la final del domingo, que finalmente fueron a parar a manos de La Jolie SW Old, Sullivan ABN y Felice FRH.

Sin embargo, pese a no conseguir el gran premio en juego, la amazona de Zamora se destacó como la mejor componente de la representación española en su categoría con un reprise de altura. A lomos del hijo de "Poeta de Susaeta" mostró todo su talento y consiguió firmar una actuación sólida marcada por la soltura del binomio en pista, notándose tanto en la valoración de aires como en la técnica. Los jueces tuvieron en cuenta su brillante compenetración en el trote y otros aspectos como el potencial futuro del ejemplar de la Yeguada Paraíso, obteniendo el binomio una nota de 7,7. Con ello, Abollo y "Koko de Paraíso" cerraron su participación una media final del 70,970 %, un porcentaje que supuso un nuevo récord personal para la joven zamorana con su montura en competición internacional.

Con su brillante broche a su participación en el Campeonato del Mundo de Doma Clásica para Caballos Jóvenes 2026, Alba Abollo salda la cita en Verden con un 14º puesto que la sitúa entre las amazonas más destacadas del planeta y una de las apuestas de presente y futuro para el conjunto español.