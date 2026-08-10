Fútbol
Roony Bardghji sufre una lesión en la rodilla derecha que deja en suspenso su futuro
El joven extremo sueco de Barça estaba pendiente de ser traspasado este verano
Roony Bardghji, el joven extremo sueco que estaba pendiente de resolver su futuro en el Barça, sufrió este lunes una grave lesión en la rodilla derecha durante el entrenamiento matutino. A falta de comunicado médico, el pronóstico no es nada bueno y el futbolista de 20 años podría estar varios meses de baja. Se espera que sea este martes cuando el club azulgrana, una vez concluyan las pruebas médicas y se concrete tanto el diagnóstico como el tratamiento a seguir, dé más información al respecto.
Se da la circunstancia de que Hansi Flick, técnico del Barça, ya le había hecho saber a Roony que esta temporada no tendría oportunidades en el primer equipo. La llegada del alemán Karim Adeyemi cercenaba sus ya escasas opciones de participación como suplente de Lamine Yamal en la banda derecha. De hecho, ni siquiera fue convocado para disputar el triangular en Udine, amistosos para los que tampoco fue alistado Marc Casadó, que también busca destino.
Rotura de ligamentos con el Copenhague
La lesión de Roony, pues, deja en suspenso una posible salida del extremo, que buscaba mercado, especialmente en la Premier League.
El extremo sueco, nacido en Kuwait aunque de origen sirio, fue adquirido el verano pasado por el Barcelona a cambio de 2,5 millones de euros. Lo hizo después de superar precisamente una rotura del ligamento cruzado anterior también en la rodilla derecha, cuando aún jugaba en el Copenhague.
En su primer año como azulgrana, Roony, pese a sus buenas intenciones, no logró despuntar, sumando sólo dos goles y cuatro asistencias en 28 partidos. La idea del Barça pasaba por traspasarlo este mes de agosto y reservarse una opción de compra. La lesión cambia completamente el panorama.
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Fuente: El Periódico
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