Fútbol
Pablo Cortés, entrenador del CD Villaralbo: "Acabamos el primer test con buenas sensaciones"
"El resultado es lo de menos, lo importante es llegar al día 15 en el mejor estado posible", comentó el entrenador tras el primer ensayo de pretemporada
Pablo Cortés, entrenador del CD Villaralbo, acabó muy satisfecho del primer envite de preparación disputado por el equipo azulón el pasado fin de semana. Un encuentro que acabó con "sensaciones positivas" y que marca el punto de partida para el trabajo de las próximas semanas hasta el inicio de liga.
"Acabamos con sensaciones positivas porque, aunque es verdad que nos ha costado un poco entrar en el ritmo de partido, a estas alturas es normal", explicaba el técnico, señalando que su equipo lleva "dos semanas de entrenamiento" y esa carga de minutos influye en el rendimiento. Cortés aseguró que, aun así, se pudieron ver "conceptos que estamos trabajando en el día a día, se han visto reflejados". "Es verdad que, en cuanto al ritmo, no estuvimos finos, pero es normal a estas alturas", comentó el entrenador, asegurando que se está trabajando y los resultados se irán viendo de forma progresiva.
Un partido igualado
Por lo que respecta al encuentro en sí, Cortés analizó el choque bajo el siguiente prisma: "en la primera parte creo que hemos sido dominadores, quizás teníamos que habernos ido con un resultado un poquito más abultado, aunque eso es lo de menos; luego, en la segunda parte, sí que, con todos los cambios que hemos hecho, nos ha costado un poquito y ellos dieron un paso adelante. Además, Cortés destacó que "el partido estuvo muy igualado" en esa recta final y el empate, pese a que "el resultado no sea tan importante" en este ensayo, se da por justo.
Por último, el entrenador puso su vista en el encuentro del próximo día 15, el primero de la Copa Federación en el que participará el CD Villaralbo: "lo importante es que cojamos minutos, que vayamos cogiendo conceptos poco a poco que vayamos cogiendo ritmo porque el día 15 ya tenemos el primer partido de competición y ese es el objetivo". "Hay que llegar bien a ese partido de Copa Federación y este test, el primer test nos ha servido para ver bastantes cosas, para que tengan minutos".
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