Las obras en los campos de fútbol de Valorio ya están en marcha

Las obras de sustitución del terreno de juego de los campos de fútbol de Valorio ya han comenzado. La maquinaria ya está en las instalaciones deportivas para que las actuaciones se realicen con la mayor celeridad posible, y el objetivo es que vuelvan a estar operativas a mediados de septiembre tras una inversión de casi medio millón de euros por parte del Ayuntamiento.

Mientras tanto, y para no entorpecer los entrenamientos de los diferentes equipos que hacen uso de estos campos, desde la concejalía de Deportes se pusieron en contacto con la directora provincial de Educación y con la dirección del CEI para solicitarles el uso de los campos de su titularidad durante este tiempo, al igual que se podrá contar con el campo del CD Villaralbo, Pinilla, Ciudad Deportiva y anexo del Ruta de la Plata. Asimismo, en breve comenzarán las actuaciones en el otro anexo, en "la ratonera", en lo que será mucho más que un lavado de cara.