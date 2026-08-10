Mauro Costa, a punto, y Pau Mascaró, con voluntad de fichar: así está el mercado para el Zamora CF

El Zamora CF está a falta de dos nombres para cerrar su plantilla 26-27, al menos, de momento. El director deportivo rojiblanco confirmó que existe un acuerdo con Mauro Costa para su incorporación a la plantilla, aunque, sí quiso dejar claro que, “falta todavía una firma por parte del Tenerife, pero no creemos que haya ningún problema”. De hecho, al propio Óscar Cano se le escapaba tras el partido ante el Coria que ya aguardaban la llegada del futbolista, cuyo contrato se espera rubricar en las próximas horas.

También cuestionado por la llegada de Pau Mascaró, Vizcaíno se mostró “sorprendido” al haber visto en redes sociales que daban por hecho este fichaje, aunque sí admitió que están en conversaciones. “Ahora mismo no es que estemos lejos, pero tampoco podemos decir que estamos cerca del fichaje”, indicó el responsable deportivo. No obstante, sí reconoció que “la voluntad del futbolista es la de venir a Zamora, por encima de muchas otras ofertas que tiene en la categoría, pero tiene contrato y aquí quien tiene la última palabra es el Racing, el propietario del jugador. Si es verdad que nos acerca un poquito más a nosotros por la voluntad del jugador de venir aquí. Si el Racing de Santander no nos pone ningún obstáculo, pues posiblemente el futbolista venga, pero ahora mismo no está ni lejos ni tampoco cerca”, comentó el rueda de prensa el almeriense.

De este modo, con Mauro prácticamente hecho quedaría por cerrar el delantero y “sea Pau u otro, la plantilla estaría completa”. “Si viene Pau, que es sub-23, sobraría una ficha sénior que en principio nos guardaríamos y si no es Pau y viene un futbolista senior pues también se cerraría con 22 y ya no haríamos ningún fichaje, siempre y cuando no haya un movimiento”, concluyó David Vizcaíno.